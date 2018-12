10 grandes acontecimientos científicos de 2018

Las evidencias sobre la presencia de agua en la Luna son cada vez mayores. El último estudio sobre el tema, publicado el 20 de agosto en Proceedings of the National Academy of Sciences, trataba sobre la "evidencia directa y definitiva de agua helada expuesta en la superficie de las regiones polares de la Luna", según los investigadores. Los depósitos helados, que podrían ser muy antiguos, están distribuidos de forma desigual: la mayor parte del hielo del polo sur se concentra en los cráteres lunares, mientras que el hielo del polo norte está muy repartido pero su densidad es menor. "Estos depósitos de hielo podrían ser utilizados como un recurso in situ en la futura exploración de la Luna", proponían los autores del estudio. La imagen permite distinguir la distribución de hielo superficial en el polo sur (izquierda) y en el polo norte (derecha) de la Luna, detectado por el instrumento Moon Mineralogy Mapper de la NASA. Más información aquí. Por otro lado, un estudio publicado el 12 de enero en Science aseguraba que "hay hielo terrestre poco profundo aproximadamente bajo una tercera parte de la superficie marciana, que refleja la historia reciente de Marte" (más información aquí) y otro estudio publicado el 25 de julio en Science probaba la existencia de agua líquida y salada en Marte o, en palabras de la Agencia Espacial Europea, "un estanque de agua líquida enterrado bajo capas de hielo y polvo en la región del polo sur de Marte" (más información aquí). En junio, además, la NASA anunció el hallazgo, por parte del rover Curiosity, de moléculas orgánicas en rocas sedimentarias de 3.000 millones de años de antigüedad cercanas a la superficie de Marte, por lo que en un pasado remoto puede que el planeta tuviera las condiciones necesarias para la vida (más información aquí).

Imagen: NASA