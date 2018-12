Los 10 científicos más influyentes de 2018

He Jiankui sabía que estaba cruzando un límite bioético cuando reveló en noviembre que había alterado los genomas de 2 bebés, cuyos efectos se transmitirían a las generaciones futuras. "Entiendo que mi trabajo será controvertido, pero creo que las familias necesitan esta tecnología y estoy dispuesta a aceptar las críticas por ello", dijo en un vídeo en que anunciaba el nacimiento de 2 mellizas cuyos genomas había editado utilizando CRISPR, aparentemente para protegerlos del VIH. La reacción fue más dura de lo esperado, sobre todo por ignorar muchas consideraciones éticas importantes y exponer a las niñas a riesgos desconocidos; todo por un beneficio incierto.

La Universidad de Ciencia y Tecnología del Sur, en Shenzhen, China, donde trabaja, se ha distanciado del investigador. El ministerio de ciencia chino le ha prohibido continuar con la investigación. Y el ministerio de salud ha iniciado una investigación sobre el desarrollo de sus labores . He, quien en la actualidad no tiene ninguna relación con la prensa, ha desaparecido del escenario mundial tan rápido como había apareció, y el legado que deja a los investigares que vienen detrás es complicado pues, a los científicos les preocupa que el campo de la edición de genes ahora tenga problemas tanto para obtener financiación, como para obtener una aprobación moral pública. Aunque la tecnología de la edición genética podría llevar al desarrollo de nuevos conocimientos sobre el ser humano y potencialmente se presenta como una gran alternativa para prevenir trastornos genéticos mortales, pocos dirían que el enfoque de He haya ayudado a la ciencia. Gran parte de la comunidad científica comparte la opinión de que será juzgado con dureza, también en el futuro.

Foto: The He Lab / CC