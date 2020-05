9 razones por las que un pasaporte inmunitario podría ser una mala idea

Las pruebas para medir los anticuerpos contra el SARS-CoV-2 en la sangre pueden ser una herramienta valiosa para evaluar la prevalencia y la propagación del virus, pero varían ampliamente en calidad y eficacia, lo que ha llevado a la OMS y al ex comisionado de la FDA de Estados Unidos, Scott Gottlieb, a advertir sobre su uso en la evaluación de la salud individual o del estado inmune. En este momento varias de las pruebas disponibles son lo suficientemente precisas, lo que significa que están validadas para tener al menos un 99% de especificidad y sensibilidad. Pero los datos preliminares sugieren que la gran mayoría que se pueden encontrar en la actualidad en circulación no son fiables. La baja especificidad de alunas de ellas supone que dichas pruebas miden anticuerpos distintos de los específicos para el SARS-CoV-2, lo que causa falsos positivos y puede conducir a las personas a pensar que son inmunes cuando no lo son. La baja sensibilidad de otras supone que la prueba requiera que una persona tenga una alta concentración de anticuerpos contra el SARS-CoV-2 para poder medirla de manera efectiva. Esto causa falsos negativos en personas que tienen pocos anticuerpos, lo que lleva a que las personas potencialmente inmunes puedan ser etiquetadas incorrectamente como no inmunes.

Foto: iStock