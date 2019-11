8 argumentos ante los negacionistas del Cambio Climático

La respuesta corta es: menos frío no significa nunca frío. Los días fríos, y las tormentas de nieve que los acompañan, ocurrirán con menos frecuencia a medida que el mundo se calienta, pero no desaparecerán. El hecho de que existan tormentas de nieve o granizo en un lugar que generalmente las recibe o no, no niega los años de calentamiento de los que se tienen registros en todo el mundo. Desde 1950, los días calurosos se han vuelto más comunes así como los días fríos menos frecuentes en todo el mundo. A nivel global, los días extremadamente calurosos ahora son 100 veces habituales que entre 1951 y 1980.

Foto: iStock