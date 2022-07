Los 5 planetas enanos del sistema solar: ¿qué les diferencia del resto?

En el año 2006 se produjo un punto de inflexión en el ámbito de la astronomía: nuestro sistema solar pasó de tener 9 planetas a 8. Solo un año antes, en 2005, se había descubierto el planeta enano Eris, en el cinturón de Kuiper, en la parte más exterior del sistema solar, lo que dio lugar a un intenso debate del que todavía a día de hoy se sienten sus coletazos. ¿Debía Eris catalogarse cómo el décimo planeta del sistema solar, o por el contrario debía ser Plutón excluido de tal categoría?

La Unión Astronómica Internacional se decantó por la segunda opción, pero para ello hubo primero que aclarar un concepto que llevaba algunos años clamando ser actualizado: ¿Qué era un planeta?

¿Qué es un planeta?

Hasta entonces, para que un planeta pudiera ser considerado como tal, tenía que atender a dos características: la primera es que sin ser una estrella, ni el satélite de un planeta, debía de describir una órbita alrededor de una estrella. La segunda atendía a su masa, la cual debía ser suficiente como para alcanzar el equilibrio hidrostático, es decir, tomar forma esférica.

Atendiendo a esta definición, otros diversos objetos celestes, según algunos astrónomos hasta 53, eran susceptibles de engrosar la lista de planetas del sistema solar. Entre ellos, 3 pasarían de inmediato a ser considerados planetas: Ceres, el mayor objeto del cinturón de asteroides; Caronte, el satélite de Plutón, pasando ambos en su conjunto a considerarse un sistema binario de planetas -o un planeta doble- y el propio Eris, el entonces más reciente de los cuerpos descubiertos.

Por todo ello, la Unión Astronómica Internacional resolvió mediante su resolución del 24 de agosto de 2006 añadir una tercera característica para la completar la definición: para ser considerado un planeta, todo cuerpo que atendiera a las dos características anteriores debía, además, haber limpiado la vecindad de su órbita de otros cuerpos celestes.

¿Qué es un planeta enano?

Resuelta la definición de planeta, a la UAI le quedaría matizar que era un planeta enano. Así, mediante la misma resolución, se estipuló que un planeta enano debía estar en órbita en torno a una estrella, tener suficiente masa como para alcanzar el equilibrio hidrostático y por tanto tener forma casi esférica, no ser un satélite de un planeta u otro cuerpo no estelar, y no haber limpiado la vecindad de su órbita, es decir compartir esta con otros objetos.

Además, la definición de la UAI, estipuló que los objetos que orbitan el Sol más allá de la órbita de Neptuno recibirían el nombre de objetos trasneptunianos y que si un objeto, además de cumplir con esta característica era un planeta enano, sería también denominado como plutoide.

Así a día de hoy, existen 5 planetas enanos en el sistema solar, que en orden a su distancia al Sol son: Ceres, Plutón, Haumea, Makemake y Eris. A continuación os contamos todo lo que necesitáis saber sobre cada uno de ellos.

El planeta enano Plutón

Plutón es un planeta enano situado en el cinturón de Kuiper. Es más pequeño que la Luna y se cree que probablemente tenga un núcleo rocoso rodeado por un manto de hielo de agua. Hielos de metano y escarcha de nitrógeno cubren su superficie, que cuenta con montañas tan altas como las Rocosas, valles, llanuras y un glaciar con forma de corazón.

Posee una atmósfera delgada compuesta principalmente de nitrógeno, metano y monóxido de carbono que debido a la lejanía del Sol se encuentra congelada, pero que se sublima cuando, del mismo modo que sucede con los cometas, el Sol incide en su superficie. Además, debido a su escasa gravedad, cuando esto sucede la atmósfera puede volverse mucho más ancha que la de la propia Tierra.

Plutón es mundo muy frío que se encuentra a una temperatura media de unos -240 ºC. Este planeta enano, además, se vuelve mucho más frío durante la parte del año en que se aleja del Sol, momento en el que incluso puede nevar nieve de metano, la cual es de color rojo.

Otra característica extraña Plutón es su órbita, la cual, a diferencia del resto de planetas, es a la vez elíptica e inclinada, y en algunos momentos, debido a su gran excentricidad, puede llegar a estar más cerca del Sol que Neptuno. Al igual que Venus y Urano, exhibe también una rotación retrógrada, es decir, el sol sale por el oeste y se pone por el este.

Plutón tiene 5 lunas, de las cuales la más importante es Caronte, tan grande que orbita junto a Plutón como si se tratara de un sistema binario de planetas. Las otras 4 lunas reciben los nombres de Hidra, Nix, Cerbero y Estigia.

El planeta enano Plutón Foto: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Southwest Research Institute/Alex Parker

El planeta enano Plutón en números:

Característica Dato Año de descubrimiento 1930 Descubridor Clyde Tombaugh Distancia del Sol 5.906.440.628 Velocidad de su órbita alrededor del Sol(km/h): 16.809 Duración del día 156 días terrestres Duración del año 248 años terrestres Volumen (km3) 6.387.259.783 Masa (kg) 13.090 x1018 Densidad (g/cm3) 2,050 Gravedad en superficie (m/s2) 0,66 Velocidad de escape (km/h) 4,428 Lunas descubiertas 5

El planeta enano Ceres

El planeta enano Ceres fue nombrado en honor el nombre a la diosa de la agricultura, las cosechas y la fecundidad. De hecho, la palabra cereal procede del mismo nombre. Se trata del unos de los 5 planetas enanos del sistema solar, y situado en el cinturón de asteroides, es el planeta enano el qué más cerca se encuentra del Sol, por lo que también cuenta con el honor de ser el primer planeta enano visitado por una nave espacial, la sonda espacial Dawn de la NASA.

El caso de Ceres es un tanto particular, ya que hasta al año 2006 había sido considerado un asteroide más del cinturón de asteroides. De hecho es el más grande de todos los objetos que se encuentran entre Marte y Júpiter, y alberga hasta el 25% de la masa del propio cinturón. Los científicos también describen a Ceres como un "planeta embrionario", pues creen que se trató de un potencial planeta que no terminó de formarse del todo debido a la influencia gravitatoria de Júpiter, el planeta más grande del sistema solar.

Pero si Ceres resulta tan especial, es por que tiene agua, por lo que se sitúa como uno de los grandes candidatos del sistema solar en los que científicos planean buscar signos de vida en el futuro.

El planeta enano Ceres Foto: NASA/JPL-CalTech/UCLA/MPS/DLR/IDA

El planeta enano Ceres en números:

Característica Dato Año de descubrimiento 1801 Descubridor Giuseppe Piazzi Distancia del Sol 413.690.250 Velocidad de su órbita alrededor del Sol(km/h): 64.360 Volumen (km3) 452.331.448 Masa (kg): 947 x1018 Densidad (g/cm3) 2,09 Gravedad en superficie (m/s2) 0,28 Velocidad de escape (km/h) 1,885

El planeta enano Makemake

El planeta enano Makemake fue descubierto en el año 2005 por el telescopio espacial Spitzer, y fue bautizado con el nombre del dios rapanui de la fertilidad. Se trata de planeta enano situado en el cinturón de Kuiper, por lo que, como decíamos unas líneas atrás es un objeto transneptuniano. Por cumplir con estas dos características también puede ser denominado como un plutoide.

Ligeramente más pequeño que Plutón, solo por detrás de este, Makemake es el segundo objeto más brillante del Cinturón de Kuiper visto desde la Tierra, y el tercer planeta enano más grande del sistema solar.

Los científicos saben muy poco sobre la estructura de Makemake, pero por su gran distancia al Sol se trata de un mundo extremadamente frío. Su delgada atmósfera, compuesta de nitrógeno y la cual se forma durante el perihelio (momento en que la órbita del planeta enano está más cerca del Sol) también contribuye a que este sea un mundo extremadamente frío. También debido a su lejanía, hasta el momento, los científicos tampoco han podido observar demasiados detalles de la superficie de Makemake, sin embargo parece ser de un color marrón rojizo, similar al de Plutón.

El planeta enano Makemake Foto: NASA Visualization Technology Applications and Development (VTAD)

El planeta enano Makemake en números:

Característica Dato Año de descubrimiento 2005 Descubridor M. E. Brown, C. A. Trujillo, and D. L. Rabinowitz Distancia del Sol 6.783.345.606 Velocidad de su órbita alrededor del Sol(km/h): 15.816 Duración del día 22 horas y media Duración del año 35 años terrestres

El planeta enano Haumea

El planeta enano Haumea, nombrado en honor a la diosa hawaiana de la fertilidad es el cuarto planeta enano del sistema solar respecto a su distancia del Sol y tiene un tamaño bastante similar a Plutón, aunque es un poco más pequeño. Fue descubierto en el año 2003; en 2005 se descubrieron las dos lunas que orbitan el planeta enano, Namaka la luna interior y Hi'iaka la luna exterior, ambas nombradas como las hijas mitológicas de Haumea; y fue incluido como un planeta enano en el año 2008.

Una de las características más peculiares de Haumea es que se trata de uno de los cuerpos del sistema solar que más rápido gira. Esto provoca que un día en Haumea sea solo de 4 horas terrestres. Este rápido giro, el cual los científicos creen que fue provocado por un fuerte impacto con otro objeto dando lugar a sus dos lunas, distorsiona la forma de Haumea, haciendo que este planeta enano luzca una forma ovalada similar a una pelota de rugby.

Además, Haumea es el primer objeto conocido del cinturón de Kuiper que posee anillos. Los científicos anunciaron el descubrimiento en 2017 después de ver transitar al planeta enano frente a una estrella.

El planeta enano Haumea Foto: Jin Zan / CC

El planeta enano Haumea en números:

Característica Dato Año de descubrimiento 2003 Descubridor Sierra Nevada Observatory Distancia del Sol 6.432.011.461 Velocidad de su órbita alrededor del Sol(km/h): 16.191 Duración del día 4 horas Duración del año 285 años terrestres

El planeta enano Eris

El planeta enano Eris, nombrado en honor a la diosa de la discordia y la lucha, es el quinto planeta enano del sistema solar en cuanto a su distancia al Sol. Con un tamaño muy similar al de la Luna de la Tierra, se trata, solo por detrás solo por detrás de Plutón, también se trata del segundo planeta enano más grande de todos los conocidos. De hecho, el tamaño de Eris, pues al ser descubierto en el año 2005 parecía ser más grande que el propio Plutón, fue el desencadenante del debate que llevó a este último a dejar de ser considerado un planeta y a establecer la nueva definición y categoría de los planetas enanos.

El planeta enano Eris se encuentra a una distancia 3 veces mayor que Plutón del Sol, lo que hacen de este un mundo extremadamente frío e inhóspito. Pero para hacernos una idea de cuan lejos se encuentra Eris, diremos que la luz del Sol tarda en llegar a la superficie del planeta aproximadamente 9 horas, una distancia nada despreciable teniendo en cuenta que la misma luz solar solo tarda 8 minutos en alcanzar nuestro planeta.

En la actualidad se desconocen muchos aspectos de este planeta enano, aunque los científicos creen que es probable que Eris, cuente con una superficie rocosa similar a la de su gemelo Plutón, en la que las superficies varíen entre los -217ºC y los -243 ºC. Su atmósfera correspondería con los que los científicos denominan atmósferas transitorias o intermitentes, las cuales se congelan y descongelan en base su cercanía al Sol.

Eris posee una luna muy pequeña llamada Dysnomia en honor su hija, la diosa demoníaca de la anarquía.

El planeta enano Eris Foto: NASA Visualization Technology Applications and Development (VTAD)

El planeta enano Eris en números: