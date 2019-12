Los 10 hitos científicos más importantes de 2019

Los astrónomos ya habían descubierto hace mucho tiempo los miles de objetos que acechan en el cinturón de Kuiper, una región allende la órbita del planeta Neptuno. y la cual se cree que alberga material poco alterado desde los primeros años del Sistema Solar. Sin embargo no ha sido hasta este año 2019 que, gracias a la sonda espacial New Horizonts de la NASA, los científicos han conseguido un primer plano de uno de estos objetos, el bautizado como Arrokoth. Su forma extraña y sus superficies homogéneas y no marcadas, respaldan una nueva teoría de génesis planetaria. Según esta los protoplanetas no crecen por colisión tras colisión. Más bien, poco después de que se formara el Sol, la electricidad estática reunió los granos polvorientos en piedras de un centímetro de tamaño; el remolino de la nebulosa primordial formada durante os comienzo de nuestro sistema solar provocaría a su vez que estos guijarros, cada vez más grandes se juntaran en nubes,y colapsaran gravitacionalmente en formaciones rocosas de hasta un kilómetro.

Foto: NASA / Roman Tkachenko