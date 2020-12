10 datos que debes conocer sobre el SIDA

Acudimos a los datos oficiales para conocer más a fondo esta enfermedad que mata a miles de personas cada año. ¿Por qué es tan peligrosa? ¿Cómo se contagia? ¿Qué zonas del planeta son las más afectadas?



1.- El VIH se ha cobrado más de 32,7 millones de vidas hasta ahora. En 2019 se calcula que murieron 690.000 personas. Eso sí, el número de fallecidos se ha reducido hasta un 40% desde 2004, cuando se produjo el pico.



2.- El Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) ataca directamente al sistema inmunitario, debilitando las defensas del cuerpo contra las infecciones y algunos tipos de cáncer. Según va destruyendo las células inmunitarias la persona infectada se va volviendo gradualmente inmunodeficiente. En las etapas más avanzadas de la infección por VIH sobreviene el sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida), que se define por la aparición de una o más infecciones oportunistas.



3.- En 2020 se estima que había unos 36,7 millones de personas infectadas por el VIH (las cifras oscilan entre 31,6 y 44,5 millones), de los que 1,8 millones son niños.



4.- 1 de cada 20 adultos está infectado por el VIH en el África subsahariana. Además el 69% de la población mundial VIH-positiva vive en esta región.



5.- Aunque no existe una cura para la infección, los pacientes pueden mantener controlado el virus y llevar una vida sana y productiva si siguen un tratamiento eficaz con fármacos antirretrovirales.



6.- La fase más avanzada de la infección por el VIH se conoce como síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o sida y puede tardar entre 2 y 15 años en manifestarse, dependiendo de cada persona.



7.- Se estima que cada día unos 438 niños contraen la infección. En 2016, el 24% de las mujeres embarazadas que vivían con el VIH no tenía acceso a tratamientos antirretrovirales para prevenir la transmisión a sus bebés.



8.- El VIH se puede transmitirse de varias maneras: al mantener relaciones sexuales (vaginales o anales) o contacto bucogenital con una persona infectada sin protección; con transfusiones de sangre contaminada; por intercambio de agujas, jeringas, etcétera contaminados; por la transmisión de la madre al hijo durante el embarazo, el parto o el amamantamiento.



9.- Gracias a los tratamientos con antirretrovirales, las personas VIH-positivas pueden vivir más tiempo y en mejor estado de salud. Además, se ha confirmado que el tratamiento con antirretrovirales evita las transmisión del VIH de una persona infectada a su pareja sexual.



10.- Sin embargo, según la OMS la prevención sigue siendo la mejor arma para evitar el contagio. La utilización del preservativo al mantener relaciones sexuales, usar agujas desechables no utilizadas previamente y someterse a pruebas de detección habitualmente son las más populares y recomendadas.