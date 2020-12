Los 10 científicos más influyentes de 2020

La cosmóloga investiga la naturaleza de la materia oscura al mismo tiempo que se enfrenta al racismo en la ciencia y la sociedad.

Ha sido un año ajetreado para la cosmóloga Chanda Prescod-Weinstein, quien obtuvo dos nuevas becas, contrató a su primer investigador postdoctoral y comenzó a codirigir un grupo que está trazandol la ruta para las próximas dos décadas de investigación de la materia oscura. También terminó su primer libro, comenzó otro, escribió una columna mensual para la revista New Scientist, publicó dos capítulos en libros en el campo de la investigación educativa y guio a dos estudiantes graduados en sus primeras publicaciones de doctorado. Todo ello mientras se empeñaba en su segundo año como profesora titular en la Universidad de New Hampshire en Durham. Pero eso no fue todo. A principios de junio, ella y otros científicos organizaron Strike for Black Lives, una campaña en línea para exigir que las instituciones confronten el racismo en la ciencia y el racismo anti-negro en toda la sociedad que he recibido una respuesta sin precedentes.

Foto: Universidad de New Hampshire