Kilian Jornet, subir el Everest lo más rápido posible

¿Cómo comenzó tu amor a la montaña? ¿En algún momento soñaste con subir el Everest?

Kilian Jornet: Desde pequeño me crié rodeado de montañas. El Everest ha sido mi camino natural hacia las cumbres más altas del mundo.

Puedes contarnos las sensaciones de la ascensión y lo que sentiste en la cima.

Kilian Jornet: La primera vez no me encontraba nada bien por un virus estomacal y sufrí bastante. En la cima no piensas nada, solo que tienes que darte prisa en bajar. En la segunda ascensión me encontré mejor, pero tuve que lidiar con un cambio de tiempo.

¿Crees que el montañismo ha cambiado? ¿qué peligros acechan al Everest? ¿Está realmente masificado?

Kilian Jornet: Habría que regular más el acceso para poder tener un equilibrio entre ingresos para un país pobre como Nepal y para asegurar el respeto a la montaña.

