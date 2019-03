Estos son los Aventureros del Año 2019 de National Geographic

Esta luchadora nata nació sin su antebrazo izquierdo, pero ello no le impidió convertirse en campeona del mundo de escalada. Su afición por este deporte de riesgo empezó en 2009 cuando entró en la página web rockclimbing.com y subió un post con el siguiente comentario. "Hola chicos, me falta el antebrazo izquierdo, así que corté el extremo de un piolet de alpinismo de la marca Trango le puse un tornillo y lo até al encaje de mi prótesis. Me pregunto si podría escalar con él".

Le respondió Malcolm Daly, fundador de Trango, quien también perdió su antebrazo derecho. Le dijo que le parecía bien, siempre y cuando no denunciase a Trango si algo iba mal, y le invitó a asistir al segundo certamen anual "Gimps on Ice" en Ouray, Colorado, organizado por Paradox Sports, una organización que facilita material de escalada en roca, hielo y montañismo a deportistas con alguna discapacidad.

Al año siguiente se celebró en Estados Unidos el primer campeonato nacional de escalada adaptada para personas con discapacidad. Beck fue la única participante en su categoría (femenina- extremidades superiores) y se hizo con una medalla que la clasificó para viajar al campeonato del mundo celebrado en Madrid. En su primer viaje fuera de Estados Unidos, se convirtió en la primera mujer estadounidense en ganar un Campeonato del Mundo de Federación Internacional de Escalada Deportiva (IFSC) en la categoría de atletas paralímpicos. Y, lo más importante, conoció a otras deportistas sin antebrazo tan fuertes como ella.

Foto: Cedar Wright