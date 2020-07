Edurne Pasaban, la primera mujer en subir los 14 ochomiles

¿Cómo comenzó tu amor a la montaña? ¿En algún momento soñaste con subir el Everest?

Edurne Pasaban: Comencé en la montaña de la mano de mis padres, ellos fueron los que me llevaron a las primeras cumbres y por primera vez a los Pirineos. A los 15 años comencé en un Club de montaña en mi pueblo, y en ese momento fue cuando empecé a apasionarme realmente de la montaña. En el año 1998 fue la primera vez que fui al Himalaya, pero en aquel momento nunca pensé que un día subiría al Everest, fue el primero de los 14 ocho miles para mí.

¿Puedes contarnos las sensaciones de la ascensión y lo que sentiste en la cima?

Edurne Pasaban: La verdad que yo había imaginado de otra manera la cumbre de Everest, me había imaginado llegar a la cumbre y abrazar a mis compañeros y llorar. Pero todo aquello cuando llegue no fue así, llegamos a la cumbre y solo fueron prisas por sacar la foto y bajar lo antes posible. Nada de lo que había imaginado, algo decepcionante. Realmente la satisfacción y el mejor momento fue cuando llegamos al Campo base después de la cumbre , allí aprendí que la verdadera cumbre esta en el campo base.

¿Crees que el montañismo ha cambiado? ¿qué peligros acechan al Everest? ¿Está realmente masificado?

Edurne Pasaban: Creo que ha cambiado mucho el Everest en estos años. Ahora como bien dices, está masificado, pero no por alpinistas, sino por personas que practican turismo de montaña, y eso me da mucha pena. Me gustaría saber la motivación de muchas de las personas que ahora intentan escalar el Everest. Soy afortunada de haber vivido otro momento en el Himalaya . También es verdad que si vas al Everest fuera de la temporada de primavera, que cuando se suelen ver fotos con mucha gente, es una montaña maravillosa y que se puede disfrutar de ella.

