Manuela Celeste Zalazar, ayudante de cocina voluntaria

Pregunta: ¿Qué edad tienes?

Respuesta: 29

P: ¿Cuál es tu nacionalidad?

R: Estadounidense (residente argentina).

P: ¿Cuál es tu cometido en el Arctic Sunrise?

R: Asistente de cocina/voluntaria.

P: ¿Cuántas expediciones has hecho a la Antártida?

R: Dos.

P: ¿Cómo acabaste en un barco de Greenpeace?

R: Soy voluntaria de Greenpeace Andino en Buenos Aires (oficina integrada por Argentina, Chile y Colombia) hace casi 14 años. Se abrió la búsqueda para el puesto, me postulé y me seleccionaron porque ya tenía experiencia previa en el mismo barco y puesto también viajando a la Antártida.

P: Define la Antártida en pocas palabras.

R: Es el lugar de todos, un continente destinado a la paz y la ciencia, donde muy pocas personas han podido y pueden llegar. Un espacio prístino e inmenso.

P: ¿Por qué la Antártida es importante para ti y por qué debería ser importante para el público en general?

R: Lo que sucede en la Antártida afecta al mundo entero. No importa cuán lejos estés del continente, mantener el equilibrio ecológico en este ambiente es indispensable para la supervivencia del planeta entero.

P: ¿Qué es lo mejor y lo peor de este tipo de viajes?

R: Los mejor, la convivencia con gente de todo el mundo luchando por el mismo objetivo. Conocer lugares que no hubieras podido conocer por tu cuenta. Saber que lo que haces ayuda a proteger un área importantísima. Lo peor, los mareos producto del movimiento de las olas, y lidiar con las frustraciones de cambios de planes a último momento por distintas cuestiones, condiciones meteorológicas, Covid, etc.

P: ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre a bordo?

R: Aprender más sobre la campaña, relacionarme con el resto de la tripulación y descansar que también es muy importante para poder desempeñar bien las tareas.

P: ¿Y qué es lo que más extrañas?

R: No es un viaje tan largo como para extrañar mucho pero seguramente la privacidad y ir a la cancha a ver a mi club de fútbol.

P: Una canción que recomiendas escuchar rodeado de glaciares.

R: You get what you give, de New Radicals.

P: Y por último, un mensaje en una botella para quien la encuentre.

R: Espero que cuando leas esto, nuestros líderes hayan decido proteger nuestros océanos, que vivamos en un mundo un poco mejor y que si no es así no hayamos bajado los brazos en esta lucha.

-----

