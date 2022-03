Dave Mc Evitt, ingeniero jefe

Pregunta: ¿Qué edad tienes?

Respuesta: 55

P: ¿Cuál es tu nacionalidad?

R: Irlandés.

P: ¿Cuál es tu cometido en el Arctic Sunrise?

R: Ingeniero jefe a cargo de todo el mantenimiento a bordo proporcionando propulsión, energía, luz, calor, procesamiento de agua y desperdicios.

P: ¿Cuántas expediciones has hecho a la Antártida?

R: Nueve.

P: ¿Cómo acabaste en un barco de Greenpeace?

R: Un anuncio en un periódico sindical hace unos 30 años preguntando si me gustaría ayudar a salvar el medio ambiente a cambio de la posibilidad de ser arrestado y recibir un salario bajo.

P: Define la Antártida en pocas palabras.

R: Un lugar donde en un día despejado es posible que incluso el peor fotógrafo del mundo (yo) tome una foto espectacular.

P: ¿Por qué la Antártida es importante para ti y por qué debería ser importante para el público en general?

R: Cuando era más joven, la Antártida fue el lugar donde se formaron mis héroes Ernest Shackleton y Thomas Crean, superando grandes obstáculos para sobrevivir y rescatar al resto de sus expediciones. Cuando vine y lo vi por mí mismo, entendí su fascinación por el área por la que volvían una y otra vez. Para el resto del público en general, cualquier documental de este lugar muestra lo único, espectacular y frágil que es este lugar y cómo es urgente mantenerlo.

P: ¿Qué es lo mejor y lo peor de este tipo de viajes?

R: En realidad, estar en el hielo haciendo aquello para lo que se construyó este barco. Lo peor es todo el trabajo duro para asegurar que toda la maquinaria esté a la altura.

P: ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre a bordo?

R: Preocúpame de mantener el barco y todas las cosas de las que soy responsable.

P: ¿Y qué es lo que más extrañas?

R: No preocuparme.

P: Una canción que recomiendas escuchar rodeado de glaciares.

R: No soy muy musical, pero el ruido fuera de sincronía de los glaciares moviéndose y el ruido de los partos mientras observaba el chapoteo y las olas.

P: Y por último, un mensaje en una botella para quien la encuentre.

R: Beannachtaí ó Antartaice an áit is fearr liom ar fud an domhain Daithi Mac 2022 [Saludos desde la Antártida, mi lugar favorito en el mundo, Daithi Mac 2022]

-----

