Christine Weiß, contramaestre

Pregunta: ¿Qué edad tienes?

R: 42

P: ¿Cuál es tu nacionalidad?

R: Alemana.

P: ¿Cuál es tu cometido en el Arctic Sunrise?

R: Soy la contramaestre.

P: ¿Cuántas expediciones has hecho a la Antártida?

R: 2

P: ¿Cómo acabaste en un barco de Greenpeace?

R: Empecé como fotógrafo para Greenpeace Alemania. Fui a muchas acciones y me involucré más y más. He trabajado para la unidad de acción en Alemania desde 2003. Realicé todo tipo de trabajos: gráficos, también de jefe de almacén, coordinador de acción, contador, coordinador de voluntarios. En 2013, trabajé como gerente de almacén en San Francisco durante 4 meses y el Rainbow Warrior realizó entonces una gira en aguas abiertas por la Costa Este, en la que colaboré. El capitán Joel me preguntó después si quería unirme para el viaje a México durante la Navidad y Año Nuevo. Durante el viaje, nos enfrentamos al mal tiempo y mi trabajo consistía en limpiar el contenedor de residuos orgánicos, situado en la proa... Me divertí mucho haciéndolo. Aprovechaba cada ola para llegar a todos los rincones con mi esponja y reía mucho. Después de eso, decidí dejar mi trabajo y solicité un lugar en el barco.

P: Define la Antártida en pocas palabras.

R: Tranquila, brillante, masiva.

P: ¿Por qué la Antártida es importante para ti y por qué debería ser importante para el público en general?

R: La Antártida es una de las regiones más importantes del mundo. Por el clima y por el entorno marino. Toda la vida del océano está casi intacta. Proteger la Antártida es proteger el planeta.

P: ¿Qué es lo mejor y lo peor de este tipo de viajes?

R: Lo peor es el ambiente duro y frío. Tienes que tener mucho cuidado contigo mismo y con la maquinaria de cubierta también. Todas las operaciones en cubierta o en los barcos necesitan atención. Y, por supuesto, el Paso de Drake, siempre difícil... Pero estás aquí... en la Antártida. Es difícil describir tus sentimientos si estás parado en cubierta rodeado de enormes icebergs y el sol destaca algunos de ellos. Es simplemente surrealista. Te hace sentir tan pequeño y tan grande al mismo tiempo. Es impresionante.

P: ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre a bordo?

R: Cosas normales… Hacer ejercicio en el gimnasio, jugar “ticket to ride” o “back gammon” con mis colegas. Ver una película juntos. Estudiar. Leer.

P: ¿Y qué es lo que más extrañas?

R: Mis amigos y mi pareja seguro. Perderme los cumpleaños, la Navidad u otros eventos sociales en casa. Y el regaliz.

P: Una canción que recomiendas escuchar rodeado de glaciares.

R: Algo instrumental, con piano y sin voz.

P: Y por último, un mensaje en una botella para quien la encuentre:

R: La vida, el amor y la risa. La vida es demasiado increíble para ser gruñón.

