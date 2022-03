Barry Joubert, marinero

Edad: 41

Nacionalidad: Sudafricano

Posición en el barco / Ocupación / Tareas a realizar aquí: Marinero: El equipo de cubierta juega un papel importante en la operativa y el mantenimiento del barco. Algunas de nuestras responsabilidades incluyen operaciones de amarre, manejo de grúas y botes, anclaje, así como labores rutinarias como engrasado, pintura, limpieza, etc. En realidad, es una lista interminable de trabajos. Es un puesto de trabajo muy físico y pero bastante interesante y agradable. Personalmente, creo que el equipo de cubierta es el mejor puesto del barco de Greenpeace.

Número de expediciones a la Antártida: En total, esta será la quinta vez que voy a la Antártida.

¿Cómo acabaste en un barco de Greenpeace? Es una larga historia, pero intentaré ser breve. Llegué a un punto de mi vida en el que necesitaba desesperadamente hacer algo nuevo que estuviera en línea con mis valores fundamentales. Después de mucha búsqueda interior, mis opciones apuntaron al barco de Greenpeace. Los valores de Greenpeace coincidían con los míos y, aunque no tenía absolutamente ninguna experiencia trabajando en el océano, el barco me cautivó por completo. Llegar a él fue un largo viaje pero ha sido la mejor decisión que he tomado.

Define la Antártida en pocas palabras: Los glaciares y las montañas son majestuosos. Los icebergs son obras de arte, y hay vida marina en abundancia. El silencio es inspirador y el aire es fresco y limpio. El azul del hielo del glaciar es el más profundo y brillante que he visto en mi vida…. Siento que mis palabras son insignificantes para describir la belleza única de este lugar.

¿Por qué la Antártida es importante para tí y por qué debería ser importante para el público en general? La vida es importante para mí... toda la vida, desde el Amazonas hasta el Sahara y desde el Ártico hasta la Antártida. Toda la vida en este ecosistema tan frágil que llamamos planeta Tierra depende desesperadamente de cada uno de nosotros. La vida tal como la conocemos no sobrevivirá sin el papel de equilibrio que tiene la Antártida en este planeta. Proteger la Antártida y proteger todos nuestros recursos naturales debería ser nuestra máxima prioridad a nivel mundial.

¿Qué es lo mejor y lo peor de este tipo de viajes? La mejor parte sería obtener excelentes resultados que contribuirían a la protección a largo plazo de este frágil medio ambiente. La peor parte es que tenemos que gastar una cantidad significativa de recursos en nuestros intentos de proteger la Antártida. Espero vivir para ver un futuro en el que nosotros, como humanos, nos demos cuenta del valor real de nuestros recursos naturales y ya no necesitemos hacer esto.

¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre a bordo? Cuando estamos en el mar trato de encontrar un equilibrio entre entrenamiento, yoga y meditación. También escucho muchos audiolibros y me encanta la fotografía. En el puerto suelo ir a explorar con mi cámara, me encanta la arquitectura antigua o voy a hacer senderismo cuando y donde pueda encontrar espacios salvajes.

¿Y qué es lo que más extrañas? El bosque, una larga playa solitaria, una montaña alta o un hermoso lago. Cuando vivo en una "lata" sumergido en vibraciones constantes del motor durante meses, realmente extraño la tranquilidad de estar rodeado de naturaleza.

Una canción que recomiendas escuchar rodeado de glaciares: No, por favor, no lo hagas... Sólo cállate. Escucha el hermoso sonido del hielo crujiendo y deteniéndose. Es algo que nunca has escuchado antes y es mágico…. Solo quédate en silencio, cierra los ojos y escucha la naturaleza.

Y por último, un mensaje en una botella para quien la encuentre: Esta es una botella mágica… Quien beba de esta botella, encontrará amor, paz y felicidad. Amor por ti mismo y amor por todos y cada ser vivo que te rodea. Paz dentro de ti mismo y paz con todos los que te rodean. Y felicidad, felicidad dentro de cada momento de cada día. Vivirás en abundancia absoluta y en perfecta salud. Tendrás más de lo que jamás necesitarás y serás generoso donde veas que se necesite. Estarás perfectamente sano… en tu cuerpo, en tu mente y en tu alma. Bebe de esta botella y verás cómo cambia tu vida.

Si eres suscriptor, a través de la newsletter del diario de a bordo recibirás información diaria actualizada y en el Microsite Especial Multimedia que hemos preparado podrás conocer muchos detalles sobre la Antártida, los océanos, la situación del continente helado… Si no eres suscriptor puedes ver nuestras ofertas en este enlace y formar parte de manera activa de National Geographic.