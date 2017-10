Viaje a lugares que ya no disfrutaremos más

En Australia, a este maravilloso paisaje de un grupo de agujas de piedra caliza se le conoce como "Los Doce Apóstoles". Pero lo cierto es que ya no son doce; el 3 de julio de 2005 cayó una de estas agujas que colapsó por los efectos del mar. Si tenemos en cuenta que antes sólo había nueve y no doce (como parecería indicar el nombre turístico que se dio al lugar), después del derrumbe, han quedado ocho "apóstoles". El resto no sabemos hasta cuándo se mantendrán en pie. Según algunos estudios, el mar erosiona la base de las agujas a un ritmo de 2 cm al año.

Foto: Gtres