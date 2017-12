Nuestros 15 mejores viajes para el 2018

Cierto, la capital de la República de Irlanda no es un descubrimiento; pero eso no significa que deje de ser un destino ideal para el 2018. Muy al contrario, sus calles, sus plazas, los pubs, una pinta de Guineness, o, por qué no, vivir un auténtico “St Patrick's Festival”, son planes más que apetecibles. Además, la hospitalidad de los irlandeses y los festivales culturales, como el famoso Bloomsday, en recuerdo de una de las obras más importantes de James Joyce, y, como novedades este año, el nuevo Museo Irlandés de la Emigración y la renovada Galería Nacional de Irlanda, nos depararán una de esa escapadas urbanas a la que no nos podemos negar.

Foto: Gtres