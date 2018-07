Desearías no haber visto nunca esta playa. Lo decimos en serio, porque ahora no dejarás en pensar en ella hasta que logres ir (a no ser que seas una de las personas afortunadas que han pisado ya su arena). En el siglo XV, cuando los venecianos llegaron a la isla jónica de Zante (Zakynthos), la llamaron «flor de Oriente» por sus bellos paisajes, y no se equivocaron, ¿verdad? Esta bella isla griega tiene en la playa de Navaghio, o Naufragio (se la conoce así desde que en 1980 embarrancó un barco que sigue varado), su imagen más icónica y a una de las mejores playas de Europa que puedes visitar.