Los 20 mejores destinos para verano 2018

Si hay algo que define esta particular ciudad-estado asiática es la variedad étnica y cultural que convive en ella, así, de alguna manera, visitarla es como conocer un pedacito de muchas culturas. Algo que se percibe sobretodo en la oferta gastronómica, una de las grandes razones para recorrer Singapur de arriba a bajo. Una visita a los jardines Gardens By the Bay y la visión de la iluminada arquitectura del Marina Bay Sands, el Museo de las Ciencias y el puente Helix es una de las imágenes más impactantes que se lleva el viajero de Singapur.

