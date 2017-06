Las mejores playas de Cantabria

Si buscas playas en Cantabria, no puede faltar las del barrio de El Sardinero, todo un clásico en Santander. Son muchos los que la escogen, junto a la playa de la Concha, en San Sebastián, como una de las playas urbanas más bellas de España. Cuenta con casi dos kilómetros de arena fina si sumamos las playas de la Segunda, la Primera, la Concha y el Camello. El nombre del lugar no es ningún secreto: antaño fue un caladero de sardinas. De ahí que junto a la playa podamos disfrutar de la belleza de su patrimonio arquitectónico, del siglo XIX y principios del XX. Tal vez, el edificio más característico del conjunto es el Gran Hotel (actualmente Hotel Sardinero) y el Gran Casino, del arquitecto Eloy Martínez del Valle, que nos recuerda al que hay en Montecarlo. El acceso a la playa Primera del Sardinero es peatonal, descendiendo escaleras desde el precioso paseo. Su acceso no está adaptado a todos los públicos, aunque sí cuenta con diferentes equipamientos.

Foto: Turismo Cantabria