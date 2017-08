Getxophoto 2017, una razón más para visitar Getxo

El festival internacional de imagen Getxophoto vuelve del 30 de agosto al 1 de octubre con una nueva edición en Getxo, el bello municipio bañado por el mar Cantábrico y ubicado a solo 20 kilómetros del centro de Bilbao.

El pescadero tiene aspecto de no haberse duchado en días. Viste camiseta interior sucia. Se enciende un cigarro. Hoy ofrece, frescas, frescas, botellas de roca, rueda del Mediterráneo a treinta euros el kilo, colillas de playa, plásticos de alta mar, que no compraríamos por nada del mundo. Por suerte, se trata del nuevo vídeo promocional del festival GETXOPHOTO y no de la realidad de nuestras pescaderías. De momento...

Con esta impactante llamada de atención sobre los problemas de contaminación del medio ambiente, el festival GETXOPHOTO abre una nueva edición, la undécima. Este año, las exhibiciones giran alrededor del tema “Transiciones”. La programación de actividades y exhibiciones ofrecen una amplia mirada sobre las consecuencias de la globalización en diversos aspectos de la vida, como en el medio ambiente, en las nuevas tecnologías, en el turismo o en la alimentación.

Un festival internacional de imagen en Getxo

Getxo es un municipio de la provincia de Vizcaya famoso por albergar algunas de las mejores playas del País Vasco. A sólo 20 minutos del centro de Bilbao, encontramos un paisaje de acantilados bañados por el Mar Cantábrico de espectacular belleza. El Getxophoto 2017 es una razón más para visitar Getxo.

El festival ocupa el espacio público con exhibiciones al aire libre y recorridos marcados para conocer la ciudad. Sin duda, es una oportunidad para escaparse a Getxo. Entre nuestros planes recomendados está llegar al paseo De La Galea, paralelo a la costa, que nos brindará unas vistas panorámicas sobre los acantilados de la Ría de Bilbao; pasear hasta el Puerto Viejo de Algorta donde podremos hacer un alto para tomar un txakoli y degustar los pinchos de las tabernas de la zona. También disfrutar de los singulares caseríos y palacetes en Neguri. Paisajes, playas, gastronomía, y algunas preguntas que intentar responder: ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cómo nos afecta la globalización?