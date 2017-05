Chicago, la cuna de la América moderna

Estados Unidos debe a esta ciudad buena parte de su herencia cultural más reciente: los primeros rascacielos, el teatro musical, el blues eléctrico, las historias de gánsters y la mítica Ruta 66.

Expuesta a los rigores meteorológicos que imponen los vientos del lago Michigan –gélida en invierno, asfixiante en verano–, Chicago ofrece un espectacular abanico de arrebatadoras propuestas: desde adentrarse en la historia de la música negra hasta besar el cielo en lo alto de sus edificios. Frank Sinatra no podía estar equivocado cuando cantaba "Chicago es mi tipo de ciudad".

Chicago esconde algunos de los secretos más fascinantes de la historia cultural de los Estados Unidos y ha sido testigo de momentos emocionantes, únicos. Como cuando en la década de 1920 y 1930 fue la capital mundial del jazz, y sus teatros y cabarets acogían a los músicos pioneros de Nueva Orleans. "Había tanta música en el aire que si levantabas la trompeta, podía tocar sola", llegó a decir un músico de la época.

Imaginemos Chicago en los 50. La ley seca hace tiempo que se derogó y Al Capone lleva unos años bajo tierra, pero eso no significa que las calles sean un lugar seguro. El centro, el norte y el oeste de la ciudad siguen controlados por su gente. En el sur, a veces, ni la mafia se atreve a entrar. Es el South Side o Lado Sur, uno de los mayores guetos de Estados Unidos. Allí, en un viejo almacén del tramo sur de Michigan Avenue, se reúnen unos hombres de raza negra, guitarra en mano, llegados de los estados sureños como hijos de la Gran Migración. Atrás dejaron los lamentos del blues rural y la vida campestre: ahora están en la gran ciudad, con sus coches, sus tranvías, sus fábricas y sus bloques de edificios. El cambio no ha sido fácil. Su rudimentario sonido se ha electrificado. Sus nombres pasarán a la historia: Muddy Waters, Howlin’ Wolf, Bo Diddley o Chuck Berry. Estamos en Chess Records y está a punto de nacer el rock and roll.

El mágico lugar situado en el 2120 de South Michigan Avenue, en el actual barrio de Bronzeville, aún se puede visitar y resulta el punto de partida idóneo para adentrarse en el legado musical de la ciudad. Rebautizado como la Willie Dixon’ Blues Foundation, la antigua Chess Records fue uno de los sellos de referencia en el soul, rival directa de su vecina Motown en Detroit. En su interior se explica también cómo el viejo canto de los aparceros de Mississippi se convirtió en blues eléctrico para sentar las bases del rock.

Ya lo dijo Muddy Waters: "El blues tuvo un hijo y lo llamaron rock and roll". Muchos de esos bluesmen tocaban en la calle. Una de las más concurridas era Maxwell Street, engullida hoy por el campus de la University of Illinois at Chicago (UIC). La histórica calle acoge regularmente un mercado de artesanía, gastronomía y folclore de aroma mexicano, con productos del cercano barrio de Pilsen, un colorido vecindario donde se habla español en cada esquina.

Unas calles más arriba, en Greek Town, podemos degustar un aromático café acompañado por sabrosos dulces típicos en cualquiera de sus cafeterías. Cerca se localizan los barrios de Little Italy y Chinatown, que en Chicago no alcanzaron la importancia de otras comunidades como los polacos, los alemanes, los húngaros o los ucranianos, asentados en la zona norte. Nos movemos por los alrededores del Loop, el centro financiero, neurálgico y sentimental de Chicago, línea divisoria entre el norte y el sur, tan importante en la Ciudad del Viento. Esta denominación, al parecer, surgió en el siglo xix en alusión a los virulentos discursos de los políticos locales.

Antes de adentrarnos en el Loop merece la pena visitar el señorial barrio de Hyde Park. Sede de la prestigiosa Universidad de Chicago, resulta una delicia pasear por sus calles arboladas o perderse en sus tiendas de antigüedades y librerías para sentirse como uno de sus vecinos más ilustres, el presidente Obama durante sus años como profesor universitario. Una recomendación: cruzar la atestada autopista Lake Shore Drive y, desde la península de Promontory Point en Jackson Park, contemplar el perfil de Chicago, una visión menos arquetípica pero igual de sugerente.

La "alubia gigante"de Chicago

Para explorar el Loop lo más aconsejable es abarcarlo desde el Millennium Park y mirarlo a través de las inverosímiles formas del popular The Bean (su nombre oficial es Cloud Gate), una gigantesca alubia escultórica compuesta por placas de acero inoxidable que reflejan las siluetas de los edificios colindantes y los rostros del viajero curioso, que buscará ángulos imposibles para inmortalizar con su teléfono móvil.

En el extremo oeste del parque Millennium se retoma Michigan Avenue para dejarse fascinar por la belleza arquitectónica del Chicago más vibrante y cinematográfico. Estamos en pleno corazón del Loop, en el mapa ocupa una pequeña zona rectangular que, sin embargo, concentra algunos de los mayores atractivos de la ciudad. Uno de ellos es el emblemático Teatro Chicago, en el número 175 de North State, el esplendoroso edificio del Chicago Board of Trade que se alza en el cruce entre Jackson Boulevard y LaSalle, uno de los mercados de valores más antiguos que existen en todo el mundo.

Otro icono arquitectónico es la Torre Willis (233 South Wacker), cuyo original diseño parece un conjunto de cajas de cerillas superpuestas. Antes conocida como Torre Sears, de 442 metros, fue durante muchos años el rascacielos más alto del planeta. Quien no tenga vértigo puede asomarse al balcón de vidrio de la planta 103.

El Loop está lleno de sorpresas terrenales y bien merece la pena pasearlo con calma. En una ciudad tan inabarcable por su extensión, bucear a pie las aceras del distrito financiero es todo un lujo y siempre tiene recompensa. Por ejemplo, la plaza Daley sorprende con una curiosa escultura de Picasso y, en la esquina entre Washington y Dearborn, hallamos una obra de Miró. Entre semana el Loop está lleno de ejecutivos y hombres de negocios, pero fuera del horario laboral adquiere un paisaje más fantasmagórico que enaltece su atractivo. Al viajero cinéfilo no le costará reconocer los escenarios donde se rodaron El fugitivo, Los intocables de Eliot Ness, El golpe, Camino a la perdición o Granujas a todo ritmo, donde John Belushi y Dan Aykroyd, los Blues Brothers, reclutan a su banda por las calles de la ciudad.

En Chicago el metro sale a la superficie para volar por encima de los edificios, los clásicos hot dogs se llenan de ornamentos como tomate, pepinillos y cebolla picada, y las pizzas elevan su grosor emulando la altura de los edificios. Es de rigor probar la gastronomía local, no apta para estómagos sensibles. Chicago no solo ha aportado su identidad a variedades culinarias (hot dog estilo Chicago, pizza Chicago...), estilos musicales (blues de Chicago, jazz de Chicago o soul de Chicago), sino también a la arquitectura en la llamada Escuela de Chicago .

En 1871 Chicago sufrió un gran incendio que la destruyó casi por completo y tuvo que reinventarse con una de sus máximas aportaciones al desarrollo del urbanismo: el rascacielos. Los mejores arquitectos se reunieron para diseñar el nuevo Chicago y, debido a la especulación del terreno, se decantaron por estructuras de acero y hormigón en vertical. El primer rascacielos del mundo se construyó allí en 1884: el Home Insurance Building, hoy derruido, que tenía "solo" diez plantas y fue todo un logro tecnológico para la época.

El primer rascacielos del mundo se construyó allí en 1884: el Home Insurance Building

El catálogo de skyscrapers o "trepadores del cielo" no se agota nunca en Chicago, los hay de todas las épocas y tendencias. Según nos aproximamos al río desde el Loop, se nos ofrece una verdadera clase de historia arquitectónica. Destacan el edificio Wrigley, cuya torre del reloj central está inspirada en la Giralda de Sevilla, la sede neogótica del Chicago Tribune, o la refulgente Torre Trump, propiedad del actual presidente de los Estados Unidos y segunda construcción más alta de la ciudad.

Las vistas desde el lago Michigan

Siguiendo el curso del río hacia el interior encontramos las torres gemelas Marina Towers, de 64 plantas y con forma de mazorca de maíz, las 19 primeras concebidas como aparcamiento e inmortalizadas en la portada del disco Yankee Hotel Foxtrot de la banda Wilco, otro emblema de Chicago. Justo a los pies de las torres Marina, del muelle State zarpan los cruceros que surcan el río y se adentran en el lago Michigan, una excepcional oportunidad para admirar la arquitectura de Chicago.

No obstante, que nadie se lleve a engaños: las mejores vistas de la ciudad, con diferencia, se disfrutan desde el John Hancock Center, situado en el 875 de North Michigan Avenue, en la Magnificent Mile, el Chicago más lujoso y exclusivo. "Ven a besar el cielo", reza el cartel de la entrada al Hancock. Y, en efecto, el mismísimo cielo se abre ante nosotros. Desde la planta 94, en el mirador 360º, se observa la perspectiva más sublime de la ciudad. En los días despejados, las siluetas de los edificios se reflejan sobre las aguas del lago Michigan. Hacia el sur, la imagen más exquisita de los rascacielos del Loop; hacia el norte, el verde frondoso de Lincoln Park se funde con la línea de costa y los bloques de viviendas de clase media-alta.

En Lincoln Park, un barrio rebosante de universitarios, se puede visitar gratis el zoo de Chicago, uno de los más antiguos del país. Desde allí también se puede recorrer la ribera del lago en bicicleta y llegar hasta el lado sur, aunque se recomienda hacer una parada en Navy Pier, un popular parque de atracciones con una gran noria, lleno de comercios y restaurantes.

El norte de Chicago parece otra ciudad distinta. Muchos de sus barrios se crearon gracias a oleadas de inmigrantes eslavos y de Europa Central. Así, nos encontramos con Ukranian Village, de origen ucraniano, Avondale, también llamado el "pueblo polaco", o Bucktown, de esencia alemana. Para quedarse con lo mejor conviene visitar el animado distrito de Lakeview, epicentro de la comunidad gay en la zona de Boystown. En North Clark, la arteria principal del barrio, se ubica Wrigley Field, el histórico estadio de béisbol de los Chicago Cubs, el segundo más antiguo de Estados Unidos.

También habría que dejarse caer por Wicker Park, una de las zonas más bulliciosas, barrio hípster por excelencia y carne de cañón para la gentrificación. En este territorio de jóvenes artistas, entre boutiques de moda, restaurantes para foodies y galerías de arte, encontramos un reducto de los tiempos más musicales de la ciudad: Reck-less Records, en el 1379 de North Milwaukee Avenue, la tienda de discos donde se rodó la adaptación cinematográfica de Alta Fidelidad.

Lo mejor para acabar de explorar Chicago es dirigirse al Uptown. En este distrito lleno de teatros y salas de conciertos descubrimos una última sorpresa: el Green Mill, en el 4802 de North Broadway, un club de jazz de aroma añejo donde es posible escuchar a una big band de swing o lo más nutrido de la escena local mientras se baila en su pista y se contempla la mesa que tenía reservada Al Capone. Nadie ha osado jamás ocuparla, por si acaso.