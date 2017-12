Belenes curiosos de España

No, no es que en Tomares, en la provincia de Sevilla, se hayan quedado sin las figuras del belén y las hayan reemplazado por estas otras de Playmobil. Se trata ya de una tradición: La gran Exposición de Playmobil de Tomares se convierte otra vez en el gran atractivo de la Navidad en la región. La exposición ocupa un espacio de 150 metros cuadrados con 15 dioramas, destacando en estas fechas el dedicado al curioso nacimiento. Otras escenas construidas imaginativamente con más de 7.000 figuras y millones de piezas son las de, este año, la dedicada al 25 Aniversario de la Expo 92 o, también, la simpática fábrica de Papá Noel. Toda una delicia para pequeños, y no tan pequeños.

Foto: Comunicación de Tomares