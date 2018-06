Los 12 mejores parques temáticos del mundo

Nos vamos hasta Orlando para entrar en el mágico mundo de Harry Potter: The Wizarding World of Harry Potter, una de las secciones del parque Universal's Islands of Aventure, espera a los fans de las novelas de J.K. Rowling. Se trata de dos secciones, en una podrás entrar a Diagon Alley, donde encontrarás todo lo necesario para ser un mago, y en la otra, llegarás a Hogwarts y al pueblo de Hogsmeade (en Universal's Islands of Adventure). Ambas secciones están unidas entre sí por el Hogwarts Express. Podrás hacerte con una varita mágica, entrar en Gringotts Bank, donde hay una atracción 4 D espectacular, cenar en la mítica Three Broomsticks o visitar el salón de Defensa contra las Artes Oscuras. ¿Es que alguien puede resistirse a una experiencia así?

Foto: AgeFotostock