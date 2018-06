10 curiosidades de la Catedral del Mar

La Catedral del Mar, la novela de Ildefonso Falcones, contribuyó en gran medida a convertir a Santa María del Mar en un destino turístico muy visitado de Barcelona; pero también acrecentó la confusión por el título que recibe: ¿Es catedral o no es catedral? Pues no, Santa María del Mar es una basílica menor, la tercera de la ciudad, precedida por la Catedral de Barcelona y la Basílica de la Mercè. En la actualidad, en Barcelona existen nueve basílicas menores (llamadas así para diferenciarlas de las primeras iglesias fundadas en Roma). Se consideran basílicas menores las iglesias que sobresalen por motivos artísticos y espiritual, y que gozan de ciertos privilegios. Aunque a diferencia de las catedrales, las basílicas no son la sede del obispo.

Foto: Javier Flores