"Mayas: el enigma de las ciudades perdidas"

Viaje a las ciudades mayas

La exposición del Museo Arqueológico Provincial de Alicante (MARQ) nos sumerge en la selva, cuna de la cultura maya. Ahí es donde encontramos los templos y palacios monumentales. Las ciudades mayas no tenían una red de calles formales; más bien, ellos no diferenciaban entre “urbano” y “rural”, sino entre “cultivado” o “selvático”. Por lo tanto; no debemos, imaginar una ciudad maya como una continuación ininterrumpida de edificios adosados. Todo esto y más tendremos oportunidad de aprenderlo desde el 25 de mayo al 7 de enero de 2018, tiempo que permanecerá la exposición abierta al público.

Foto: MARQ/cabrera.photo