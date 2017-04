El país celebra su centenario con el Parque Nacional de Hossa, lugar de asentamiento de los antiguos sami

Finlandia es el segundo país con menor densidad de población en Europa. Tal vez sea porque tiene más de 180.000 lagos y les queda poca tierra para ocupar o porque en cien años no les ha dado tiempo suficiente de poblarlo. Cien años son los que cumplen de la independencia de Rusia y el país, con uno de los aires más puros del mundo, lo celebra de la mejor forma que sabe: abriendo un nuevo parque nacional. Y ya van cuarenta. Éste último, el Parque Nacional de Hossa, viene a sumar otras 11.000 hectáreas más de belleza paisajística y amor por la naturaleza. Así, resulta que el 70 % de la superficie del país son bosques. ¡Imaginad cómo debe ser pasar un otoño en Finlandia!

Henry David Thoreau fue un escritor naturalista que usó bosques y lagos como inspiración para su obra. Decidió retirarse con 28 años a una cabaña construida por él mismo para vivir de manera autosuficiente en plena naturaleza y permaneció allí dos años. De aquella experiencia escribió su obra Walden, título en el que hay pasajes que nos pueden venir bien para un viaje a Finlandia:

"Fui a los bosques porque quería vivir deliberadamente; enfrentar solo los hechos esenciales de la vida y ver si podía aprender lo que ella tenía que enseñar. Quise vivir profundamente y desechar todo aquello que no fuera vida...para no darme cuenta, en el momento de morir, de que no había vivido."

Tal vez Thoreau estuviera pensando en el Parque Nacional de Hossa. Tal vez debamos viajar hasta allí para saber que hemos vivido.

Hossa, que se encuentra en la esquina noreste del municipio de Suomussalmi, cerca de la frontera con Rusia, fue un antiguo asentamiento de caza de los Sami. El lugar está rodeado de bosques salvajes con senderos que parten de un moderno centro de visitantes. Por ellos podemos seguir los pasos de los antiguos pobladores indígenas de Finlandia, que dejaron su rastro en pinturas chamánicas de más de 3.500 años de antigüedad en los acantilados de Värikallio. Si caminos en silencio, será fácil ver renos y alces en estado natural. También osos, por lo que hay que prestar especial cuidado a las normas de seguridad.

En el parque hay lagos de aguas cristalinas donde la vegetación característica de Laponia se refleja perfecta, por lo que, a parte de la práctica del senderismo, este parque es ideal para la pesca y para disfrutar del paisaje de pinos, abetos y de los brezos y matorrales densos de las riveras, en paseos de canoa o piraguas. El parque nacional de Hossa es desde el siglo XIX uno de los lugares favoritos de los pescadores finlandeses. Es posible que sea porque como dice el autor finlandés Ilmari Kianto, el canto de los zorzales y de los urogallos occidentales es la única música de fondo que se escucha en la zona.