Ferrari en el Museo del Diseño de Londres

Como no podía ser de otro modo, la apertura de “Ferrari: Under the Skin” muestra la historia de Enzo Ferrari, fundador de la mítica marca automovilística. Enzo Ferrari y un pequeño equipo de entusiastas se dedicó a fabricar un vehículo de alto rendimiento cuando la tendencia de la época era la fabricación de vehículos económicos y populares. En la imagen se puede ver en 1947 al mismísimo Enzo Ferrari en su factoría de Maranello, Italia.

Foto: Museo del Diseño de Londres