Naturaleza a la europea

Los intrusos no son bienvenidos: este par de cisnes fanáticos unen sus fuerzas para expulsar a un invitado no deseado. A finales de marzo, había muy pocos lugares libres de hielo en este lago del este de Finlandia, por lo que el fervor con el que los cines defendieron su pequeña parcela de territorio no es sorprendente.

Foto: Olli Immonen / European Treasures of Nature Photo Competition 2017