Las mejores fotografías de naturaleza National Geographic 2017

Tercer premio en la categoría: Fotografía aérea

En los flancos del volcán Kilauea, en Hawaii, un flujo de roca fundida se derrama a las aguas del Océano Pacífico. Después de la erupción a principios de 2016, al flujo de lava le tomó aproximadamente dos meses llegar al mar, a 9 kilómetros de distancia.

Foto: Grec C. / National Geographic Nature Photographer of the Year 2017