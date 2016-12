Delfines, sexo más allá de la reproducción

Estos mamíferos usan muchas posturas diversas: vientre con vientre, montas desde cualquier ángulo imaginable o mediante el contacto "bucogenital"

Más información ¿Copulan los chimpancés por alimento? bonobo se ha ganado una pésima fama por sus prácticas sexuales frecuentes, promiscuas y hasta aberrantes. Pero al lado del delfín es una hermanita de la caridad, según el biólogo Richard Connor, de la Universidad de Massachusetts. Cuando los delfines quieren procrear, los machos nadan y se aparean repetidamente con las hembras mientras dura un intenso cortejo. Pero al mismo tiempo, estos mamíferos marinos siguen practicando "mucho sexo social", dice Connor, quien lleva 30 años estudiando los delfines. Con esta frase se refiere a "montones de relaciones sexuales entre machos, y entre individuos no adultos". Y se refiere también a sexo por placer, que practican en las posturas más diversas: vientre con vientre, montas desde cualquier ángulo imaginable o mediante el contacto "bucogenital". Más de un delfín en cautividad ha intentado insinuarse a otras especies con las que comparte piscina, humanos incluidos.

En vista de semejante libido, ¿por qué los mares no están plagados de delfines? Porque sexo por placer no es sinónimo de reproducción. Aunque machos y hembras se apareen con promiscuidad cuando ellas están listas para concebir, la mayoría de las hembras solo pare una cría cada pocos años. En estos tiempos en que los delfines sufren la amenaza de la pesca, la contaminación y otros peligros, es una pena que estos animales no sean, además de libidinosos, fecundos.

Si quieres ver fotos de delfines y conocerles más a fondo entra aquí.