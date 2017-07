Una nueva especie de tiburón linterna que habita en las profundidades de Hawái

El tiburón pequeño 'Etmoperus lailae' es bioluminiscente, pero tiene un comportamiento esquivo y resulta muy difícil de observar en estado salvaje

Una nueva especie de tiburón linterna, de una longitud máxima de 370 milímetros, ha sido descubierta a unos 314-384 metros de profundidad en las islas de Sotavento de Hawái, según anunció ayer la Universidad Atlántica de Florida. La nueva especie, denominada Etmopterus lailae, tiene un comportamiento esquivo y por ello resulta muy difícil de observar en estado salvaje. "Sólo hay unas 450 especies conocidas de tiburones en todo el mundo y no te encuentras con una nueva tan fácilmente", asegura Stephen Kajiura, de la Universidad Atlántica de Florida y coautor del nuevo estudio, publicado en Zootaxa. "Todavía desconocemos una gran parte de la biodiversidad y topar con una nueva especie de tiburón pequeño en un océano gigantesco es algo realmente emocionante. Esta especie no ha podido ser estudiada por su tamaño y por el hecho de que vive en aguas muy profundas. A diferencia de tantos otros tiburones, no se puede ver ni acceder a ella fácilmente", recalca.

El tiburón pequeño Etmoperus lailae es bioluminiscente, brilla en la oscuridad, y para explicar esta habilidad se han propuesto varias hipótesis: lo hace para asegurarse de que se está apareando con la especie correcta, como camuflaje para confundirse con la luz ambiental y protegerse de los depredadores o como señuelo para atraer a los peces pequeños o a otras presas. "Las características únicas de esta nueva especie la diferencian de otros tiburones linterna", dice Kajiura. "En primer lugar, su cabeza tiene una forma extraña y un morro inusualmente grande y abultado, donde se encuentran las fosas nasales y los órganos olfatorios. Estas criaturas viven en un entorno marino profundo con escasez de luz y por eso necesitan ser buenos husmeadores", añade. Otras características distintivas: unas marcas laterales que van hacia delante y hacia atrás sobre el vientre, una parte al descubierto sin escamas en la parte inferior del morro y diferencias internas como el número de vértebras y menos dientes que otros tiburones.