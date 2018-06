Polémica por el consumo de carne de perro en el festival de Yulin, China

Pese al anuncio el año pasado por parte del gobierno chino de posibilidad de tomar medidas para evitar el consumo de carne de perro en el polémico festival de Yulin, un año más parece repetirse esta festividad que, a ojos del mundo occidental genera, cuanto menos aversión. Las críticas llegan también desde la propia China: pese a que la carne de perro es popular durante estas fechas en la provincia de Guangxi, no todos ven su consumo de la misma manera: lo que para lo que algunos es un manjar, para otros es una aberración.

Un año más miles de perros y gatos serán asesinados para ser vendidos en los mercados y restaurantes de la ciudad. Se cree que muchos de estos animales proceden de las calles o son mascotas robadas de los patios traseros de las casas. Por lo general se hacinan en mataderos, dentro de jaulas de alambre, y son conducidos durante horas o incluso días por todo el país antes de llegar al lugar donde serán golpeados hasta la muerte.

La Organización Mundial de la Salud advierte que el comercio de carne de perro propaga la rabia y aumenta el riesgo de cólera en 20 veces

De este modo, desde diversas asociaciones se viene produciendo la denuncia de ciertas prácticas en torno al festival que se celebra con motivo de la llegada del solsticio de verano desde el año 2010. Las horrorosas imágenes reveladas por la asociación Humane Society International -HSI- desde el interior de un matadero de perros en Yulin, muestran los primeros e inquietantes destellos de los preparativos para el festival de carne de perro de este año.

Un rescate de última hora

Activistas chinos con quienes HSI ha trabajado durante años, en colaboración con otros dos asociaciones, negociaron la liberación de 135 perros de tres instalaciones situadas en los suburbios de Yulin. Desde las organizaciones se habla de mataderos que en ocasiones pueden matar hasta unos 50 perros al día para consumo humano. Estos perros fueron llevados inmediatamente a un refugio temporal para recibir alimentos, agua y atención de emergencia.

Una vez que se asentaron en el refugio, comprobaron que había tres hembras embarazadas, las cuales dieron a luz a sus cachorros poco después.

En busca de la prohibición

Debido a escenas como estas, que se repiten en diversos lugares de la región, a principios de esta semana en Beijing, Humane Society International entregó una carta firmada por más de 235,000 personas que pedían el fin del festival anual de carne de perro de Yulin. La carta fue distribuida por HSI y Care2 y cuenta con el respaldo de 87 grupos chinos de protección de animales, incluida la Asociación de Protección de Animales de Zhejiang y la Asociación de Protección de Pequeños Animales de Hainan. De este modo, el conjunto de oenegés, han instado a Lu Xinshe, secretario del Partido Comunista de Guangxi, a implementar una serie de medidas para acabar con el evento: desde bloqueos para evitar que los camiones ilegales entren en Yulin, hasta la confiscación de animales y la imposición de multas.

El festival de Yulin no es una tradición, solo data de 2010. Se cree que fue inventado por los comerciantes de carne de perro para aumentar las ganancias

Se estima que más de 10 millones de perros y 4 millones de gatos mueren cada año en toda China para fines alimentarios y, según las organizaciones no gubernamentales, miles de ellos lo hacen durante el festival anual de Yulin el 21 de junio. La mayoría de las personas en China no come perro y de hecho, explican las mismas fuentes, no había antecedentes de que la carne de perro fuera consumida en Yulin antes de que se celebrara el festival por primera vez en 2010.

Por su parte, Adam Parascandola de HSI entregó miles de firmas procedentes de los Estados Unidos, Australia, Canadá, el Reino Unido y otros países a Madam Qin, presidenta de CAWA -Capital Animal Welfare Association-, el grupo asociado chino de HSI. Parascandola declaró que: "todos los que firmaron nuestra carta apoyan a los miles de personas en toda China que se oponen apasionadamente al brutal comercio de carne de perro y gato. El festival anual de Yulin simboliza la crueldad de este comercio aborrecible, y en unos pocos días miles de perros y gatos, en su mayoría mascotas robadas, dan sus últimos alientos aterrorizados en un matadero de Yulin. He sido testigo del horror de esa escena de primera mano, y es algo que nunca olvidaré. Este año es el año del perro, y no hay mejor oportunidad para terminar con el sufrimiento", explica el propio Parascandola.

Según Randy Paynter, fundador y CEO de Care2, "la cantidad de firmas recogidas en contra del evento anual es la más grande que jamás ha conseguido recopilar Care2. La gran protesta es evidencia de un cambio cultural hacia una era de compasión. Los miembros de Care2 abogan por todas las especies de la Tierra, particularmente aquellos seres vivos que no pueden defenderse por sí mismos. Esperamos que su voz colectiva llegue a las autoridades de Yulin, que tienen el poder de actuar y fomentar un futuro más humano y compasivo para su ciudad "apuntan.

La carne de perro se consume con poca frecuencia. Menos del 20% de la población china afirma comerla

Madam Qin de CAWA declaró por su parte: "la asociación ha pedido en las últimas dos décadas que se ponga fin al comercio de carne de perro y gato de nuestro país, una actividad comercial que no tiene precedentes en el pasado de China. Esta industria no solo es cruel, sino que perjudica a los consumidores, a la salud pública, a nuestros jóvenes y a la reputación de nuestro país. Pedimos a las autoridades de Yulin que tomen medidas para detener la matanza masiva de perros".