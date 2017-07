Los corales de aguas profundas brillan en la oscuridad para sobrevivir

Los investigadores han descubierto que los corales sobreviven en aguas profundas, donde llega poca luz solar, mediante la producción de un tipo especial de proteína fluorescente

El exceso de luz solar es perjudicial para los humanos y también para los corales marinos. Algunos corales de aguas poco profundas producen proteínas fluorescentes para bloquear el exceso de luz solar, que podría dañar las zooxantelas, unas algas microscópicas que viven en los tejidos de los corales y con las que mantienen una relación simbiótica, de modo que tanto los corales como las zooxantelas obtienen beneficios para su supervivencia: las algas microscópicas consiguen un refugio, dióxido de carbono y nutrientes, mientras que los corales obtienen productos de la fotosíntesis que constituyen hasta el 90% de sus necesidades energéticas. Sin embargo, eso no explica por qué numerosos corales de aguas profundas también son intensamente fluorescentes.

Un equipo de investigadores de la Universidad de Southampton, en colaboración con científicos del Instituto Interuniversitario de Ciencias Marinas de Eilat y de la Universidad de Haifa en Israel, ha tratado de resolver el misterio por el cual brillan los corales marinos de aguas profundas. Los investigadores han descubierto que los corales sobreviven en aguas profundas, donde llega poca luz solar, mediante la producción de un tipo especial de proteína fluorescente que captura la luz azul y la convierte en una luz naranja-roja que tiene el potencial de penetrar profundamente en el tejido coralino, promoviendo la capacidad fotosintética de las zooxantelas. A largo plazo, los corales de color rojo brillante y fluorescente tienen más posibilidades de sobrevivir que aquellos que no están pigmentados. En el mar Rojo, por ejemplo, los corales con estos pigmentos fluorescentes rojos proliferan en aguas profundas.

El estudio tiene aplicaciones importantes en la salud humana

El estudio sobre las proteínas fluorescentes, publicado en Proceedings of the Royal Society B y cuyos resultados se presentan en una muestra en The Royal Society, es importante para la salud humana. Al brillar con colores como el verde, el amarillo y el rojo bajo una luz azul, estas proteínas permiten realizar importantes hallazgos en la investigación sobre el cáncer y el VIH: iluminando células vivas de tal forma que puedan ser vistas con un microscopio.