Los chimpancés muestran un sentido de justicia ancestral

A diferencia de los humanos, no comparan sus recompensas con las recompensas de otros, pero sí que les importa cómo son tratados por un determinado individuo social

Los humanos responden negativamente ante la injusticia: un trabajador que ha recibido 20 euros protesta si un compañero ha recibido 100 euros por el mismo trabajo. En cambio, los chimpancés, que son algunos de nuestros parientes vivos más cercanos, "no muestran el mismo sentido de justicia que los humanos, basado en la comparación social", indica en un comunicado el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva en Leipzig (Alemania). El estudio fue publicado el miércoles en Proceedings of the Royal Society B.

Los investigadores, dirigidos por Jan Engelmann, han realizado el siguiente experimento: un chimpancé recibió una recompensa de alta calidad (comida) de un experimentador humano después de introducir un instrumento en un aparato, mientras que otro chimpancé sólo recibió una recompensa de baja calidad por la misma acción. El experimento se realizó con dos variables: por un lado, la recompensa fue distribuida por un experimentador humano o por una simple máquina; por otro lado, con el primer chimpancé presente y recibiendo este la recompensa de alta calidad o con el segundo chimpancé solo y recibiendo la recompensa de baja calidad (en vez de una de alta calidad).

El hecho de que otro chimpancé recibiera una recompensa de alta calidad no influenció en su comportamiento. Lo que sí que tuvo una influencia decisiva en el experimento fue el medio de distribución de la recompensa: si se trataba de un humano o de una máquina. Los chimpancés rechazaron la recompensa de baja calidad cuando la recibieron de un experimentador humano, pero no cuando la recibieron automáticamente de una máquina. Así reaccionaron los chimpancés cuando recibieron la recompensa de baja calidad de un humano: protestas enérgicas como lanzar el instrumento al experimentador u otras no tan impetuosas como tirar el instrumento al suelo o apartarse a una de las esquinas de la habitación.

"El estudio sugiere que los chimpancés no comparan sus recompensas con las recompensas de otros", dice Engelmann. "Y sobre todo sugiere que los chimpancés comparan cómo son tratados con cómo podrían ser tratados por otro individuo. Se crean expectativas con respecto a un individuo social y esto representa un paso importante hacia un sentido moral como el que han desarrollado los humanos", concluye.