Los candidatos a Árbol Europeo del año 2018

Los olmos centenarios de Cabeza del Buey, Badajoz, han iniciado la carrera para convertirse Árbol Europeo del Año, para lo que tendrán que superar a los ejemplares de otros 13 países . Lo hacen después de haber sido por votación como representante español con 11.711 votos, superando a los otros siete árboles que competían con ellos en la fase nacional.

Precisamente, el 1 de febrero tuvo lugar en la localidad de Cabeza del buey, el acto de reconocimiento como candidato español, el cual recibió el respaldo y reconocimiento de los organizadores del concurso en España y de diversas organizaciones y entidades colaboradoras como la Junta de Extremadura.

El ganador del concurso europeo se elegirá a través de una votación popular en la organización The Tree of the Year que se inició el 1 de febrero y finaliza el 28 de febrero, dándose a conocer el ganador el próximo día 21 de marzo, Día Forestal Mundial, en una ceremonia que tendrá lugar en el Parlamento Europeo.