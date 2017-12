La increíble y desconocida tarántula de color azul metálico descubierta en Guyana

Esta preciosa tarántula de color azul metálico es una de las increíbles especies endémicas descubiertas a lo largo de un mes en el Parque Nacional Kaieteur y en la zona alta del río Potaro, en Guyana, un país ubicado en la costa norte de América del Sur, entre Venezuela y Surinam. La especie probablemente pertenece a la subfamilia Ischnocolinae, pero aún no ha sido descrita científicamente. Andrew Snyder, un herpetólogo y fotógrafo norteamericano, descubrió la araña en marzo de 2014, mientras formaba parte del Equipo de Evaluación de la Biodiversidad, un proyecto conjunto de Global Wildlife Conservation y WWF Guianas. Snyder cuenta a National Geographic cómo descubrió la increíble tarántula.

"Primero pasé de largo, pero me pareció muy extraño y eché un segundo vistazo", recuerda Snyder

"Una noche en particular estaba realizando un estudio sobre anfibios y reptiles nocturnos cuando el haz de luz de mi linterna eléctrica topó con un tono azulado que salía del pequeño agujero de un árbol en descomposición. Al principio pasé de largo, pero como me pareció muy extraño decidí echar un segundo vistazo. Así fue como descubrí la asombrosa tarántula", recuerda. "El individuo en concreto vivía en un pequeño túnel en el interior del tronco podrido, donde había otras pocas tarántulas en agujeros similares. Lo único que pude averiguar, a través de un investigador especializado en tarántulas neotropicales, es que probablemente pertenezca a la subfamilia Ischnocolinae. Hay especies similares a esta, algunas de la misma subfamilia y de color azul, por ejemplo aquellas del género Holothele, pero hasta que la especie no sea formalmente descrita, tras observar a otros individuos similares, no sabremos de qué especie se trata", reconoce.