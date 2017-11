Descubierta una nueva especie de avispa en el estado de Maine (Estados Unidos)

Hillary Morin, una estudiante de postgrado de la Universidad Estatal de Pensilvania, ha descubierto una nueva especie de avispa en el estado de Maine, en el noreste de Estados Unidos, según informó la semana pasada el Departamento de Agricultura, Conservación y Silvicultura de Maine. Morin, residente en Brunswick, descubrió la avispa pteromálida (una gran familia de avispas parasitoides) en Harpswell mientras desarrollaba su trabajo de tesis sobre la relación entre los himenópteros parasitoides y depredadores y la polilla Operophtera brumata, una especie invasora en Norteamérica.

La nueva especie podría estar relacionada con las avispas de agallas del roble

La nueva especie de avispa, denominada Ormocerus dirigoius, mide unos 2,7 milímetros de longitud, como un grano de arroz, y no pica. Esta pequeña avispa no tiene nada que ver con la polilla Operophtera brumata; su captura ha sido realizada de forma accidental. Poco se conoce sobre la biología de Ormocerus dirigoius, aunque podría estar asociada con las avispas gallaritas que viven como formadoras de agallas (excrecencias redondas que se forman en algunos árboles por la acción parasitaria de ciertos insectos) en los robles rojos americanos. El estudio ha sido publicado en Proceedings of the Entomological Society of Washington.