Descrita en Israel una nueva especie de mariposa

El hallazgo se ha producido 109 años después de que la última mariposa fuera descubierta en la zona

En la actualidad, rara vez se le presenta a un científico la posibilidad de descubrir una nueva especie fácil de observar y bien estudiada; especialmente si esta habita en zonas bien exploradas. Sin embargo este es el caso que se le ha dado al biólogo evolutivo y entomólogo Vladimir Lukhtanov, descubridor de una nueva especie de mariposa en Israel. El lepidóptero, bautizado como Melitaea acentria fue observado en uno de sus vuelos por las laderas de la popular estación de esquí del monte Hermón situada al norte del país.

"En realidad nadie había realizado el esfuerzo de estudiar su ADN y su anatomía interna"

De este modo, la que se pensaba que era una población de una especie común, ha resultado ser un organismo completamente nuevo, además de uno con una interesante historia evolutiva. Así lo afirma y describe el científico del Instituto Zoológico de San Petersburgo en el artículo: A new species of Melitaea from Israel, with notes on taxonomy, cytogenetics, phylogeography and interspecific hybridization in the Melitaea persea complex, recientemente publicado en la revista Comparative Citogenetics.

"Para mí, fue una sorpresa que no se hubiera descubierto antes", comenta Vladimir. "Miles de personas han observado y fotografiado a esta mariposa debido a sus hermosos colores, sin embargo nadie la había reconocido hasta ahora como una especie distinta”.

Los lepidopteristas -expertos en mariposas y polillas- habían estado seguros hasta el momento de que las poblaciones de Hermón pertenecían a la especie común conocida como -Melitaea persea- debido a su idéntico parecido, pero en realidad nadie había realizado el esfuerzo de estudiar su ADN y su anatomía interna".

En 2012, Vladimir Lukhtanov, junto con sus estudiantes, inició un exhaustivo estudio de las mariposas israelíes utilizando una combinación de técnicas de investigación modernas y tradicionales. Así, un año más tarde, en 2013, Asya Novikova, estudiante de doctorado en la Universidad Hebrea de Jerusalén realizó un muestreo de las mariposas del monte Hermón. Fue en ese momento cuando los investigadores se percataron de que los especímenes estudiados presentaban ciertas particularidades: sus genitales parecían diferentes a los de Melitaea persea.

De este modo, durante los años siguientes, Lukhtanov y sus alumnos se dedicaron a estudiar a esta población de mariposas en profundidad. Para ello llevaron a cabo secuenciación del ADN de los especímenes hallados, encontrando que tenían una firma molecular única y muy diferente a la de cualquier otro tipo de mariposa del género Melitaea.

Los resultados concluyen que la nueva especie descrita parece ser endémica del norte de Israel y los territorios vecinos de Siria y Líbano, y aunque aún se desconocen algunos datos de su historia evolutiva, esta se antoja muy interesante. "Se trata probablemente una entre la pocas mariposas de las cuales se sabe que han surgido por hibridación de otras dos especies en el pasado", dice Lukhtanov. " Este es un proceso conocido por ser muy común en plantas, pero que los científicos tan sólo han podido comprobar recientemente que podría darse también en los lepidópteros”, concluye.

Al mismo tiempo, el estudio genético de la especie indica que se trata de una población muy antigua que se estima. se originó entre hace 1 y 1.6 millones de años, a partir de un antepasado en común con Meliateae persea.