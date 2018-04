El legado de Martin Luther King, calles del mundo que llevan su nombre

Un vendedor ambulante ofrece una bebida elaborada a partir de una harina llamada sattu en la avenida residencial que antes se conocía como Wood Street. Mahatma Gandhi, líder del movimiento de resistencia pacífica contra el colonialismo británico, fue «luz y guía de nuestra técnica de transformación social no violenta», dijo el reverendo Martin Luther King, Jr. «La no violencia no es pasividad estéril –declaró en 1964 al recoger el Premio Nobel de la Paz–, sino una poderosa fuerza moral que obra transformaciones sociales».

Foto: Ian Teh