Sylvia Earle, exploradora National Geographic, galardonada con Premio Princesa de Asturias de la Concordia

Sylvia A. Earle nació en Gibbstown, Nueva Jersey, EE.UU. un 30 de agosto de 1935. Allí, al sur de Filadelfia, no había salida al mar, pero la atracción de los océanos hizo que con 17 hiciera su primera inmersión submarina. Y todavía sigue unida al mar para lograr el objetivo de una vida: conocer mejor los océanos para poder conservarlos y que la actividad humana no los deteriore.

Conocida como "la dama de las profundidades", la exploradora residente de la National Geographic Society, ha realizado más de 100 expediciones por todo el mundo y acumula más de 7.000 horas de buceo en labores de investigación. De hecho en 1970 encabezó el primer equipo de mujeres aquanautas durante el Proyecto Tektite, en el que vivieron durante dos semanas a 18 metros de profundidad en las Islas Vírgenes. Por si fuera poco tiene el récord de inmersión en solitario a 1.000 metros de profundidad.

Entre 1998 y 2002, esta Licenciada por la Universidad de Florida y doctorada en la de Duke, lideró el proyecto Mares Sostenibles, un programa para estudiar el Sistema Nacional de Santuarios Marinos de Estados Unidos. Desde SEAlliance (organización de la que es presidenta fundadora) ha aunado esfuerzos de distintas instituciones, como la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, para la expansión de las áreas marinas protegidas y la catalogación de otras que requieren de protección urgente, denominadas “Hope Spots”. Este proyecto se desarrolla a través de Mission Blue, una iniciativa global que aglutina a más de 200 organizaciones, grupos de apoyo, empresas privadas y equipos de investigación, para reducir el impacto de la actividad pesquera y promover la creación de espacios protegidos.

Divulgación del mundo oceánico

Sylvia Earle, oceanógrafa, investigadora y docente, es además escritora de varios libros de divulgación y de más de 200 publicaciones de diversa índole. Deep Frontier, Sea Change (1995), Wild Ocean (1999), The Atlas of the Ocean (2001), The World Is Blue: How Our Fate and the Ocean’s Are One (2009) y Blue Hope (2014) son algunos de sus títulos más conocidos. Por si fuera poco, el documental Mission Blue, en el que se repasa su trayectoria, ganó en 2015 el News & Documentary Emmy Award en la categoría de Outstanding Editing–Documentary and Long Form.

Esta investigadora ha dedicado su vida a la exploración e investigación de los fondos marinos y a la conservación de los océanos. De ahí que la Biblioteca del Congreso de EEUU la reconociese como una "Leyenda Viva", que la revista Time la llamase "heroína del planeta" y que en 2006 fuera galardonada con el Premio Internacional de la Sociedad Geográfica Española. Ahora, este Premio Princesa de Asturias de la Concordia es el broche perfecto para una científica y divulgadora que ha llevado su amor por el mar a los corazones de medio planeta. ¡Felicidades Sylvia!