¿Planeta o plástico? Las empresas y la lucha contra la contaminación

Aunque no lo parezca estas zapatillas, las Adidas Parley, están fabricadas con plástico. De hecho no con cualquier plástico sino con aquellos recogidos en los océanos. Tras recolectarlos se trituran, se transforman en pellets y se elabora un hilo muy resistente que acaba tiñéndose para crear zapatillas, pantalones, chaquetas... Además Adidas ha creado un grupo en la aplicación runtastic, Run for the Oceans, y por cada kilómetro corrido se han comprometido a donar 1€ a la lucha contra el plástico en los océanos hasta un límite de un millón de euros.

Foto: Javier Flores