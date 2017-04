Conoce a los ganadores del Housing Awards 2017

Blue Lake Retreat

Categoria: One and Two family Custom Residences

Arquitectos: Lake | Flato Architects

Localización: Marble Falls, Texas

Blue Lake Retreat celebra los recuerdos nostálgicos de veranos infantiles de su dueño en este lago y honra el legado de su padre, un arquitecto. La larga y estrecha residencia de tres pisos culmina en una planta superior situada justo encima de la línea de árboles, proporcionando casi una vista de 180 grados del lago. La pared, con vistas al norte, ofrece una visión despejada también al lago, mientras que las aberturas más pequeñas en la pared orientada hacia el sur apuntan a la la belleza escarpada de la ladera. La planta superior está abierta y es lo suficientemente grande como para alojar cómodamente a toda la familia en un espacio íntimo. Además, haciendo hincapié en las formas de terreno, la cubierta en voladizo del tercer piso se extiende hacia el agua, mientras un puente en el lado opuesto conecta la casa con el paisaje circundante. Los materiales se seleccionaron principalmente por su durabilidad y se colocaron deliberadamente en respuesta a la exposición al sol y a los vientos.

Foto: The American Institute of Architects / Housing Awards 2017