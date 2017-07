Conferencia del fotógrafo Michael Yamashita: "El encuentro entre Europa y Asia"

Uno de los fotógrafos más famoso de National Geographic ofrecerá una conferencia exclusiva en Barcelona con motivo del 20 aniversario de National Geographic en España

Michael Yamashita nació en San Francisco, California, en 1949, pero sus raíces son japonesas. Basta mirarle a la cara para entender su vínculo genético y social con Asia. Quizá de ahí venga su fascinación por este continente, lo que le ha convertido en uno de los fotógrafos más prolíficos e importantes en el mundo de los viajes, la naturaleza y la cultura asiática.

Yamashita es autodidacta en el ámbito de la fotografía. Se interesó por ella a través de su hermana, una excelente fotógrafa aficionada. A pesar de que no había asistido a ningún curso de fotografía, ha logrado convertir su pasatiempo en una carrera brillante.

Tanto, que lleva colaborando con National Geographic más de 35 años, combinando sus dos pasiones: los viajes y la fotografía. Y de todo esto nos hablará el próximo jueves 13 de julio de 2017 a las 20:00 en el auditorio de la Fundación RBA (editora de National Geographic España), en Barcelona, en el marco de la celebración de los 20 años en nuestro país.

La formación del fotógrafo

Se graduó en Estudios Asiáticos por la Wesleyan University (1971). Más tarde se trasladó a Asia, donde residió durante siete años, y habla japonés con fluidez. Tras regresar a los Estados Unidos, empezó a trabajar para revistas internacionales como National Geographic. Aunque su carrera fotográfica se ha enfocado sobre todo en Asia, en especial Tíbet y China, su trabajo le ha llevado a los seis continentes, recopilando instantáneas de lugares como Somalia, Sudán, pasando por Irlanda o Papúa y Nueva Guinea.

Yamashita y la Ruta de la Seda

La especialidad de Yamashita es la de seguir las “huellas” tanto de los hombres como del paisaje. Su interés está en la preservación de la cultura y la historia, sobre todo en fotografiar aquellos entornos y paisajes que están desapareciendo. El legado de Yamashita cuenta con una colección de fotografías irrepetibles, en lugares inmersos en cambios constantes.

En 1999, se embarcó en la expedición fotográfica de la Ruta de la Seda y pasó ocho años siguiendo los pasos de Marco Polo y el explorador chino de la dinastía Ming Zheng He, viajando por zonas de guerra, desiertos y montañas. Precisamente, de esta expedición nació el documental Marco Polo: el misterio de China revelado, por el que Yamashita ha recibido varios premios.

Además de Marco Polo y Zheng He, las principales fuentes de inspiración del fotógrafo son el poeta japonés Basho, el río Mekong y la Gran Muralla. Como autor, ha publicado 9 libros fotográficos, muchos de los cuales han sido el germen de artículos que se hemos publicado posteriormente en National Geographic.

De la fotografía analógica a Instagram

Yamashita combina su actividad como fotógrafo con charlas y docencia sobre fotografía en todo el mundo. Además, se han realizado grandes exposiciones y muestras de su trabajo en grandes ciudades como Tokio, Beijing, Seúl, Hong Kong, Singapur, Frankfurt, Roma, Los Ángeles o Washington DC. Recientemente, sus imágenes de la Zona Desmilitarizada de Corea protagonizaron el Visa pour l’Image, el célebre festival de fotoperiodismo de Perpiñán, en Francia.

A día de hoy, este mago de la cámara de fotos cuenta con 1,2 millones de seguidores en Instagram, siendo uno de los fotógrafos más seguidos a nivel mundial en esta red social, publicando imágenes de paisajes y retratos que captura en sus viajes por todo el planeta. La cuenta estadounidense de National Geographic en Instagram, con 80 millones de followers y más de 1.000 millones de likes, también publica habitualmente instantáneas del fotógrafo.

Entre otros galardones, Yamashita ha recibido el premio Pictures of the Year, el Photo District News, el New York Directors Club y el de la Asian-American Journalists Association.