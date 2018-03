Unas tumbas de Baviera contenían cráneos femeninos artificialmente deformados

Un equipo de investigadores de Alemania, Suiza, Inglaterra y Estados Unidos ha analizado los datos genómicos de 41 individuos de diferentes sitios arqueológicos de la actual Baviera, en el sureste de Alemania, que fueron enterrados a finales del siglo V o comienzos del siglo VI d.C., durante el denominado periodo de las grandes migraciones, cuando se disolvió gradualmente el Imperio romano y se produjo la migración de pueblos germánicos como los godos, los alamanes, los gépidos y los lombardos. “El pueblo de los bávaros es menos conocido que otros grupos de la época, pero en este periodo posee una característica arqueológica: la presencia de esqueletos con cráneos artificialmente deformados o alargados”, expresan los investigadores en un estudio publicado ayer en Proceedings of the National Academy of Sciences.

La ascendencia de los individuos de las 41 tumbas es predominantemente del norte o centro de Europa, pero “también hay importantes indicios de ascendencia genética no local, muy enriquecida entre las mujeres residentes de la temprana Edad Media, que presentan una deformación craneal artificial”. Esas mujeres con sus sorprendentes cráneos deformados, que residían en la Baviera premedieval, probablemente procedían del sureste de Europa, de los actuales territorios de Rumanía, Bulgaria y el norte de Grecia. Los investigadores afirman haber resuelto “un debate que ha durado más de medio siglo”.

La deformación craneal ha sido practicada por diferentes culturas a lo largo de la historia

La deformación craneal artificial, mediante el vendado de la cabeza durante la infancia, ha sido practicada por diferentes culturas a lo largo de la historia, por ejemplo por la cultura maya o la paracas, como un ideal de belleza, pero también como un indicador del estatus social o como una afiliación a un cierto grupo. A finales del periodo romano y comienzos del periodo medieval, la deformación craneal fue practicada en Europa por los hunos, un grupo nómada de Asia central, pero los datos genómicos de estos cráneos femeninos bávaros muestran poca ascendencia asiática. "Estas mujeres inmigrantes claramente se debieron de diferenciar por su aspecto físico entre la población local, pues lucían cráneos alargados y sus ojos, cabello y quizá también la pigmentación de su piel eran diferentes. Sin embargo hay que destacar que sus bienes funerarios son un reflejo tanto de las costumbres locales como de otras culturas materiales más distantes", observan los autores del estudio, quienes concluyen que "el nivel de integración de dichas mujeres en la población local debió de ser potencialmente importante".