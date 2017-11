Una obra maestra que cambiará la percepción del arte griego prehistórico

"El sello de piedra sólo mide 3,5 centímetros de largo, por lo que debió de ser increíblemente difícil crear una obra tan detallada en una superficie tan pequeña y tan dura. Creemos que fue producida en la Creta Neopalacial y no en la Grecia continental", sostienen Sharon Stocker y Jack Davis, los directores de la excavación, de la Universidad de Cincinnati.

Foto: Courtesy of The Department of Classics, University of Cincinnati