Los neandertales de la actual Toscana usaban el fuego para elaborar herramientas de madera

Hace unos 171.000 años, durante el Pleistoceno Medio, los neandertales que vivían en la actual Toscana (Italia) usaban la madera dura y pesada del boj común (Buxus sempervirens) para elaborar herramientas: unos palos de más de un metro de longitud que redondeaban en un extremo y afilaban en el otro, probablemente utilizados para excavar. Estos palos excavadores son "herramientas polivalentes utilizadas por todas las sociedades de cazadores-recolectores", destaca un estudio publicado esta semana en Proceedings of the National Academy of Sciences. Los neandertales del sitio prehistórico de Poggetti Vecchi, en la provincia de Grosseto, no sólo escogieron la madera adecuada, sino que además la sometieron al fuego para elaborar dichas herramientas, una técnica que aplicaron intencionadamente y que "no había sido documentada hasta ahora", declaran los investigadores italianos.

Tras someter la dura madera al fuego se descortezaba más fácilmente

La madera es muy vulnerable a la descomposición, pero afortunadamente los arqueólogos han podido recuperar varias herramientas de este material en un sitio estratificado al aire libre y junto a herramientas de piedra y huesos fosilizados, principalmente de la especie extinta de elefante Palaeoloxodon antiquus, que tenía unos colmillos largos y ligeramente curvados hacia arriba. Los palos excavadores, todos fragmentados, fueron parcialmente carbonizados, "posiblemente para reducir el esfuerzo que suponía quitarle la corteza al boj común", es decir, tras someter la madera al fuego se descortezaba más fácilmente. "Este descubrimiento de Poggetti Vecchi ofrece evidencias sobre el tratamiento y uso de la madera por parte de los primeros neandertales, mostrando su habilidad para usar el fuego en la elaboración de instrumentos de una madera muy dura", concluyen.