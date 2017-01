Un individuo de época romana fue enterrado boca abajo y con una piedra en la boca

La piedra metida en la boca puede que tuviera un simbolismo: en sustitución de la lengua cercenada o por su fama de bocazas y para que guardara silencio para siempre

Un individuo de unos 30 años de edad que vivió en territorio británico durante la ocupación romana . El esqueleto fue excavado en 1991 en un antiguo cementerio que acogía los restos de 35 personas, en Stanwick, no muy lejos de Cambridge, en Inglaterra. Pero hasta ahora no se habían examinado los restos de forma minuciosa, por parte de un equipo de especialistas de Historic England, un servicio arqueológico del Gobierno británico. El periódico británico The Guardian reveló el hallazgo el pasado lunes.

"El enterramiento es muy poco habitual, posiblemente único", explica Historic England a National Geographic. "Simon Mays, un biólogo de Historic England especializado en esqueletos humanos, considera que el tipo de enterramiento y las alteraciones en los huesos, probablemente debidas a una infección, sugieren que al individuo le amputaron la lengua cuando aún estaba vivo y la piedra fue puesta ahí en un acto simbólico y en sustitución de la lengua cercenada".

Los arqueólogos creen que le pusieron la piedra en sustitución de la lengua cercenada

Mays comenta en el artículo de The Guardian que "el hecho de que estuviera enterrado boca abajo es compatible con alguien cuyo comportamiento era extraño o amenazador para la comunidad". Y añade que "pudo ser una forma de evitar que el cuerpo resucitara de su tumba y amenazara a los vivos".