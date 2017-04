10 imágenes de José Latova, un fotógrafo con vocación de arqueólogo

Una exposición en el Museo Arqueológico Nacional reúne más de 100 fotografías de José Latova, un fotógrafo asociado a los proyectos arqueológicos españoles más relevantes de las últimas décadas

El Museo Arqueológico Nacional (MAN), ubicado en Madrid, presenta la exposición José Latova. Cuarenta años de fotografía arqueológica española, impulsada por Enrique Baquedano y Agustín de la Casa y que podrá vistarse del 27 de abril al 27 de agosto de 2017. La muestra reúne más de 100 fotografías, cuatro audiovisuales y numerosas publicaciones que reflejan la trayectoria profesional de José Latova Fernández-Luna, un fotógrafo asociado a los proyectos arqueológicos más relevantes de la última generación de investigadores españoles. "El pasado ha sido objeto de mi mirada, no sé si por necesidad o por encontrar algo que me identificara con todos los que han sido. El plan desordenado y azaroso de la búsqueda, los hallazgos, sucesos, objetos, restos y personas a lo largo de las miradas y del camino han ido construyendo lo que soy o lo que creo ser, porque nada soy sin todo lo que he visto ni sin todos los que me sostuvieron y acompañaron", expresa José Latova.

Latova ha colaborado con el proyecto de excavación de Djehuty, en Egipto

El fotógrafo ha realizado una valiosa labor de documentación arqueológica a lo largo de su dilatada trayectoria profesional, no sólo en trabajos de campo, sino también con los fondos museísticos, en tareas de inventario y para ilustrar catálogos de exposiciones. Latova ha ido incorporando soluciones técnicas y fotográficas punteras, como el uso de la tecnología digital, la fotogrametría, los escaneados tridimensionales y el análisis y toma de imágenes multiespectrales, que se aplican en la actualidad en proyectos de investigación del arte rupestre, en la restauración, conservación preventiva o en el proyecto de excavación de Djehuty, en Egipto. Pero incluso cuando las herramientas eran muy elementales encontraba recursos para superar los obstáculos. La última sección de la muestra, dedicada a la mirada del fotógrafo, demuestra cómo el trabajo de investigación y la calidad artística están unidos en la obra de este fotógrafo con vocación de arqueólogo. La exposición ha sido organizada en colaboración con diferentes entidades, entre ellas el Museo Arqueológico Regional, donde ya se expuso en 2014.