Hallazgo en Japón: un espejo de bronce de más de 1.600 años de antigüedad

Un magnífico espejo de bronce de comienzos del periodo Kofun, de finales del siglo III o del siglo IV, ha sido descubierto en un túmulo funerario intacto en la ciudad de Okayama, en la parte occidental de la isla de Honshū, en Japón. The Asahi Shimbun informó la semana pasada del hallazgo, del estilo daryukyo, decorado con relieves de bestias imaginarias y elaborado en Japón, según Jun Mitsumoto, profesor asociado de arqueología en la Universidad de Okayama. Antes de este hallazgo sólo eran 71 las piezas de estilo daryukyo descubiertas en Japón; es la cuarta descubierta en la prefectura de Okayama, pero es la primera excavada en su posición original en la tumba. El espejo de bronce, de unos 14 centímetros de diámetro y roto por la mitad, tiene más de 1.600 años de antigüedad.

El hallazgo fue realizado por unos estudiantes de arqueología en un túmulo sin saquear que estaba siendo excavado desde 2015. "Me asusté un poco al ver esa cosa verdosa y pensé que podía ser un espejo", expresa Tomoya Kajiki, de 23 años y estudiante de primer año de un máster. "Tan asustado me sentí que hice como si no lo hubiera visto", comenta. "La tierra fue retirada cuidadosamente y apareció un espejo en buenas condiciones", añade.

El hecho de que el espejo se encontrara en su posición original, tal y como fue enterrado, proporcionará información importante sobre los antiguos rituales y prácticas funerarias; ayudará a desvelar los misterios del reino de Kibi, que antiguamente existió en la zona, cubriendo buena parte de la actual prefectura de Okayama y la región oriental de la prefectura de Hiroshima. El espejo, que fue retirado de la excavación el pasado 14 de marzo, será limpiado y estudiado.